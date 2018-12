Antonia Klugmann a Masterchef: marito, figli e ricette. Chi è



Antonia Klugmann, chef stellata, quest’anno abbandona il ruolo di giudice (ricoperto nella settima edizione) al talent show culinario più seguito e apprezzato in Italia: Masterchef. Nell’ottava edizione, il talent, prevede la sfida di 16 concorrenti che non sono riusciti a realizzare il loro sogno nelle edizioni precedenti. Sarà Masterchef All Stars la loro seconda e ultima occasione per ottenere il titolo.

Chi è Antonia Klugmann

Antonia Klugmann, ha stupito tutti nella settima edizione del talent culinario Masterchef, prendendo parte alla giuria (accompagnata da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri) al posto di Cracco. La chef, in questa nuova edizione, ha deciso di non ricoprire più il ruolo per potersi dedicare senza distrazioni al suo ristorante. L’esperienza non è stata semplice. È stata, infatti, vittima di critiche e insulti sui diversi social. Antonia stessa dichiara:

“Gli insulti ti fanno male. Ti senti violata nella tua persona. E non dovrebbe più succedere. Mai. Se il mio caso può servire da esempio, beh, ne sono felice. Per me Masterchef è un momento di grande crescita professionale. Ma sono inquietata da questa reazione”.

Antonia Klugmann: la carriera della chef stellata

Antonia Klugmann è una chef e conduttrice televisiva italiana nata a Trieste il 2 settembre 1979. È a Milano che scopre il suo amore e talento per la cucina. Abbandona, infatti, gli studi di Giurisprudenza, per dedicarsi a ciò che di più ama fare: cucinare. Inizia a frequentare i corsi della scuola milanese di cucina Altopalato e una volta tornata in Friuli Venezia Giulia, lavora per 4 anni per lo chef Raffaello Mazzolini. È in quel periodo, che grazie al suo talento, Antonia riceve molte proposte di stage, tra cui quella di Bruno Barbieri.

All’età di 25 anni, vittima di un incidente che la costringe a tenersi lontana dai fornelli per un anno, la Klugmann, inizia ad occuparsi della cura del suo orto. Gli ortaggi sono, oggi, protagonisti delle sue ricette. Nel 2006 apre a Pavia di Udine il suo primo ristorante, ma è nel 2015 che l’Argine a Vencò, ristorante in provincia di Gorizia, inaugurato pochi mesi prima, ottiene una stella Michelin. Nel 2016 viene nominata “cuoca dell’anno” e dopo altri premi, ricopre nella settima edizione, il ruolo di prima giudice donna a Masterchef.

Antonia Klugmann: vita privata

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Antonia Klugmann ha una relazione con il sommelier Romano De Feo dal 2002 che la affianca sul lavoro dal 2006. Di eventuali figli, non ne abbiamo ancora traccia, ma chissà.

Le migliori ricette di Antonia Klugmann

Tra le tante ricette della chef stellata, possiamo individuarne alcune più conosciute e apprezzate: Risotto spinacino, grappa e parmigiano; Raviolini arrostiti alla cicoria selvatica; Zuppetta di pomodoro e tartufo estivo.

