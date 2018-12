Report: anticipazioni e servizi di stasera 10 dicembre Rai 3



Nuova puntata, nuove anticipazioni. Torna in onda su Rai 3 il programma di inchiesta di Sigfrido Ranucci. Quali saranno i servizi di questa sera? Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla puntata che sarà trasmessa a partire dalle ore 21.15

Report: nel nome di Matteo

La puntata avrà come tema centrale la crescita esponenziale dei consensi della Lega. Nel nome di Matteo è il nome del reportage inchiesta della trasmissione. Da Roma alla Sicilia la Lega cresce come partito politico grazie anche alle doti di comunicatore di Salvini e alle mosse che hanno cancellato definitivamente la parola Nord dal suo partito. Se prima la Lega si batteva per l’ indipendenza della Padania, ora è un solido partito nazionale che stacca giorno dopo giorno nei sondaggi gli avversari politici, compresi gli alleati di governo del Movimento 5 stelle. Il servizio poi oltre ad analizzare gli aspetti politici, tratterà il tema dei 49 milioni di rimborsi elettorali che la Lega deve restituire.

Report: gli altri servizi della serata

Negli altri servizi si parlerà di temi differenti. Uno di questi temi è quello della tecnologia, nello specifico l’ auto a guida autonoma. Come può rivoluzionare il mondo dei trasporti? Quali migliorie può portare nella nostra società? Tra quanto potremo vederla circolare e soprattutto, quali sono gli aspetti negativi? Questi sono solo alcuni degli interrogativi. L’ altro tema della serata sarà quello relativo alla condizione in cui versano i Giudici di Pace. Quella del giudice di pace è una categoria che versa in gravi condizioni di precarietà, dove ci sono varie assenze di diritti importanti. Tutto questo sarà analizzato nella puntata di questa sera dalle ore 21.15.

Francesco Somma

