Atalanta-Lazio: probabili formazioni, quote e pronostico

Atalanta-Lazio andrà in scena Lunedì 17 dicembre alle 20.30 presso lo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo e sarà valida per la 16a giornata di Serie A. L’Atalanta nell’ultima giornata ha trovato una rotonda vittoria per 3 a 1 in trasferta contro l’Udinese mentre i biancocelesti arrivano dal rocambolesco pareggio all’ultimo secondo con la Sampdoria.

Atalanta-Lazio: sfida per l’Europa

Le due squadre sono distanti solamente 4 punti e occupano rispettivamente il quinto e il settimo posto in classifica e sono entrambe in corsa per un posto in Europa. Nelle ultime cinque giornate la Lazio ha raccolto solo una vittoria pareggiando le restanti partite. Sembra dunque stare meglio l’Atalanta con tre delle ultime cinque partite vinte e buoni segnali comunque anche nella sconfitta con il Napoli arrivata solo all’ultimo secondo. I biancocelesti non vincono a bergamo dal 2016 e dovranno trovare il modo di farlo se non vogliono lasciare a Milan un’altra possibilità per allungare nella corsa alla Champions

Atalanta-Lazio: quote e consigli per le scommesse

Per i bookmakers partono leggermente favoriti i padroni di casa con la vittoria della Dea pagata 2.20 volte la posta. Il risultato meno probabile per le agenzie di scommesse è il pareggio con una quota di 3.40 di poco superiore a quella per la vittoria della Lazio che è di 3.20. Visto il buon momento dei terminale offensivi delle due compagini si consiglia di puntare sul Gol.

Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata.

ALLENATORE: Gasperini

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

ALLENATORE: S.Inzaghi

Atalanta-Lazio: dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida tra Atalanta e Lazio sarà visibile in esclusiva sulle reti Sky con la diretta disponibile a partire dalle 2o.30 sul canale Sky Sport Serie A. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming su Pc, Tablet e Smartphone con l’app SkyGo o acquistando il singolo match su NowTV.

