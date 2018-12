Paul Klee: opere, pronuncia e chi era l’artista del ‘900



18 dicembre 2018: Google a centotrentanove anni dalla sua nascita celebra con un doodle l’artista Paul Klee. Artista di cui molti sbagliano la pronuncia: si legge “clee” che viene considerato dalla critica uno dei personaggi più influenti del ‘900. Quando ha parlato di lui Vittorio Sgarbi ha citato una frase famosa dell’artista “L’arte non riproduce il visibile, ma rende visibile”. Probabilmente una affermazione che riassume, chiaramente solo in parte, la poetica espressa dall’artista nato nel 1879 a Münchenbuchsee vicino Berna e morto il 29 giugno 1940 a Muralto.

Paul Klee, opere e formazione

L’artista, nato nella svizzera tedesca, è stato figlio di un insegnante di musica e di una cantante. Proprio la formazione artistica dei genitori ha fatto sì che già bambino Paul Klee imparasse a suonare il violino. L’artista scelse di seguire la strada delle arti visive in maniera abbastanza naturale prendendo a sperimentare varie forme d’arte. Nel 1898 iniziò a studiare alla Accademia di Belle Arti di Monaco. Si stabilì a Monaco dopo un viaggio fatto in Italia per studiare il Rinascimento (Firenze, Roma, Napoli le sue tappe). Nel 1906 sposò Lily Stumpf, una pianista bavarese.

Monaco dal punto di vista artistico lasciò un segno nella carriera del’artista. Proprio a Monaco si unì ad altri artisti di fama tra l’artista russo Vassilij Kandinskij che avevano fondato il circolo espressionista Der Blaue Reiter. Gli artisti, pur con stili diversi, erano accomunati dalla volontà di imprimere sul piano artistico una traccia in grado di esprimere spiritualità. Per quanto sia difficile incasellare un’artista come Paul Klee la sua arte viene spesso accostata all’astrattismo.

Morto all’età di 61 anni, Klee era affetto da sclerosi sistemica anche detta sclerodermia. L’artista ha prodotto migliaia di opere. Ancora oggi è celebrato in tutto il Mondo. Per esempio sino al 3 marzo 2019 il Museo delle Culture di Milano celebra l’artista con una mostra dal titolo “Pual Klee. Alle origini dell’Arte”.

