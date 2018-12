SPAL-Udinese: dove vederla, probabili formazioni e quote – Serie A

SPAL-Udinese, match della 18° giornata del campionato di calcio della Serie A, si giocherà mercoledì 26 Dicembre con calcio d’inizio alle ore 18:00 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Sarà uno scontro diretto tra due squadre che lottano per non retrocedere. Una sfida che, durante il prosieguo del campionato, peserà molto.

SPAL-Udinese: come stanno le due squadre?

Mercoledì 26 Dicembre si giocherà la 18° giornata di Serie A, tutti i match in programma si giocheranno durante l’arco della medesima giornata. Si partirà con il lunch match tra Frosinone e Milan, poi alle 15:00 toccherà alle altre squadre, tra cui anche alcune big come la Juventus e la Lazio. Alle ore 18:00 invece toccherà alla Roma, che giocherà all’Olimpico contro il Sassuolo, all’Udinese contro la SPAL e al Toro contro l’Empoli. La giornata di Serie A si concluderà con il big match Inter-Napoli, in programma allo Stadio San Siro alle 20:30. Adesso veniamo a noi.

SPAL-Udinese: i ferraresi sono in difficoltà, ma mostrano un bel gioco

La SPAL di mister Semplici sta attraversando un momento negativo; ma nonostante ciò, esprime un bel gioco con delle trame veramente interessanti. Adesso la squadra dovrebbe tornare a conquistare i 3 punti che mancano dal 20 ottobre, match vinto contro la Roma all’Olimpico per 2-0. Da quel momento sono arrivati 4 pareggi e 3 sconfitte, conquistando 4 punti su 21 disponibili. L’Udinese, dall’altra parte, sembra aver trovato il tecnico giusto che riesca ad allontanarla dalla zona calda della classifica.

SPAL-Udinese: Nicola la cura per i bianconeri del Friuli

Mister Nicola, da quando è arrivato, sta svolgendo un ottimo lavoro; è riuscito, in poco tempo, a dare un’identità e un gioco alla squadra. La squadra, attualmente, occupa la quartultima posizione con 13 punti conquistati, mentre la SPAL si trova davanti con 16 punti; sarà uno scontro diretto molto importante per la classifica finale e per il prosieguo della stagione.

SPAL-Udinese: le quote della 18a giornata. Un match da 1X2

Padroni di casa leggermente favoriti per i bookmakers, infatti il segno 1 lo troviamo a 2.45, il pareggio a 3.25, mentre la vittoria del Chievo viene quotata 3.05. Interessanti anche le altre quote, con l’Over quotato a 2.15 e l’Under 1.65; inoltre troviamo le stesse quote per il Gol e il NoGol a 1.87.

SPAL-Udinese: le probabili formazioni del match della 18a di Serie A

SPAL (4-4-2): Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe, Fares; Lazzari, Schiattarella, Missiroli, Kurtic; Antenucci, Petagna;

ALLENATORE: Semplici

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong William, Nuytinck; Fofana, Behrami, Mandragora, ter Avest, D’Alessandro; Lasagna, De Paul

ALLENATORE: Nicola

SPAL-Udinese: dove vedere la partita di Serie A in Tv e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarla in diretta Tv sul canale Sky Sport Serie A. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app SkyGo esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online NowTv.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM