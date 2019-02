Luca Bizzarri: figli, altezza ed età. La carriera televisiva Chi è Luca Bizzarri

Classe 1971, alto 178 cm, presta voce del famoso Kuzco ne Le follie dell’imperatore , a 47 anni Luca Bizzarri è considerato un vero e proprio playboy dello spettacolo italiano.

Luca Bizzarri: la carriera

Ritenuto uno dei comici italiani più conosciuti e amati, Luca Bizzarri ha studiato recitazione presso il Teatro Stabile di Genova. L’esordio in televisione arriva nel 1998 con il gruppo comico I cavalli marci nella trasmissione Ciro, le figlie di Target dove conosce quello che poi si rivelerà essere il collega di una vita, Paolo Kessisoglu. Nello stesso anno, i due decidono di uscire dal gruppo e dar vita al famoso duo Luca e Paolo.

Il loro primo lavoro in coppia arriva con il film E allora mambo!, pellicola che li consacra come nuovi volti comici del cinema italiano. Nel 2001 il duo ottiene la conduzione del seguitissimo programma Le Iene, a seguito del successo ottenuto con l’esordio su MTV nell’anno precedente. Da allora la loro carriera decolla del tutto e Luca si ritrova a recitare in film di successo e a condurre trasmissioni TV come Camera Cafè e Quelli che il Calcio. Approdano infine anche sul famoso palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo nel 2011.

Luca Bizzarri: la vita privata

A differenza di Paolo, felicemente sposato dal 2003 con Sabina Donadel, Luca è, appunto, considerato un vero e proprio playboy. Dopo aver avuto numerose diverse storie, le cose sembravano essere cambiate quando, nel 2014, è iniziata la relazione con l’ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca. Seppur la loro relazione sia rimasta nascosta per molte tempo anche per evitare, a detta dell’ex velina, giudizi dati anche dalla differenza d’età, sembrava trattarsi di un rapporto serio e solido. Fonti vicine alla coppia parlavano di nozze e della voglia di avere un figlio ma qualcosa è poi andato storto e i due di sono lasciati.

Per Luca, adesso, sembrerebbe ora di una nuova storia. La diretta interessata è Bianca Guaccero, la conduttrice che ha preso il posto di Caterina Balivo a Detto Fatto. Chissà se questo legame, stavolta, porterà entrambi al passo successivo.

