Edoardo Bennato: età, moglie e canzoni. Chi è il cantautore

Edoardo Bennato, nato Napoli nel 1946, è un cantautore e chitarrista italiano. È stato il primo cantante italiano a suonare l’armonica a bocca. Si avvicina sin da piccolo alla musica, da un lato spinto dalla madre e dall’altro dal rock’n’roll. Nel 1965 Edoardo Bennato si diploma presso il liceo artistico di Napoli e, nello stesso anno, partecipa al Festival di Castrocaro senza qualificarsi per la finale, e decide così di trasferirsi a Milano per frequentare la facoltà di architettura, ma anche per mettersi in contatto con il mondo della discografia. Bennato viene messo sotto contratto da una delle più famose case discografiche, la “Ricordi Dischi“, per cui incide il primo 45 giri. Bennato riprende gli studi a Milano e si laurea in Architettura.

Edoardo Bennato: il successo

Il momento più fortunato della carriera di Edoardo Bennato arriva nel momento in cui produce un album ispirato alla favola di Peter Pan, che affianca “Burattino senza fili”. L’album è “Non solo canzonette“. La favola di Peter è il pretesto per sottolineare che il modo di pensare e di agire delle persone serie, colte, istruite, spesso sconfina nell’arroganza e nella presunzione e non riesce a soddisfare l’istinto di libertà che c’è in ogni persona. Il brano “L’isola che non c’è” è il più famoso: nasce da una frase ricopiata dalla fiaba, accompagnata dalla chitarra acustica e dal contrabbasso. A partire dagli anni ’80 la sua produzione diventa discontinua ma riesce comunque ad ottenere grandi successi con i singoli “Ok Italia“, “W la mamma” o l’inno dei mondiali italiani di calcio del 1990 “Notti magiche“, cantato con Gianna Nannini.

Edoardo Bennato: gli anni ’90 e 2000

Bennato nel 1998 pubblica “Sbandato” e tra 2000 e 2001 escono due raccolte: la prima è intitolata “Sembra ieri“, la quale a sua volta contiene tre inediti, “Si tratta dell’amore“, “Sembra ieri” e “Taraunta tatà“; l’altra si chiama “Afferrare una stella“. Nel 2010 partecipa come ospite al Festival di Sanremo, esibendosi con alcuni dei suoi pezzi più famosi, annuncia l’uscita dell’album “Le vie del Rock sono infinite“.

Edoardo Bennato: la vita privata dell’artista

Nel 1995 Bennato perde in un incidente stradale la compagna, Paola Ferri. Dopo anni intraprese una relazione con una donna di cui non dice il nome – è molto riservato riguardo la sua vita privata – ma parla con amore e orgoglio della figlia adolescente Gaia, la quale frequenta una scuola americana e pratica nuoto sincronizzato.

