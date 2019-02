Mika: fidanzato, altezza e canzoni | La Compagnia del cigno Chi è Mika e carriera canora

Alto 191 cm, pesa 75 kg e ha 33 anni. Si tratta di Michael Holbrook Penniman Jr., noto al grande pubblico come Mika, una delle figure più richieste e influenti dello spettacolo.

Nato a Beirut il 18 agosto 1983, Mika è un cantautore e showman di gran successo. La sua popolarità non è dovuta interamente alla sua musica: infatti, sebbene abbia delle doti canore apprezzate dal pubblico che lo hanno portato all’inizio della sua carriera con il singolo Grace Kelly, che scala le classifiche musicali internazionali, Mika è stato definito più volte “un animale da palcoscenico“. I suoi modi di fare, abbinati al suo sorriso e al suo fascino magnetico, gli hanno permesso di diventare un personaggio amato da ogni genere di pubblico.

L’amore e la questione sulla sua sessualità

Fin dall’inizio, il procedere del successo del cantante portava avanti con sé un’altra domanda, riguardante la sua sessualità, ovvero, Mika è gay oppure no? Cinque anni dopo l’uscita del suo primo singolo, nel 2012 Mika ha eliminato ogni dubbio in un’intervista per Instinct in cui ha dichiarato: “Mi chiedete se sono gay? Vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Vi dico di sì. Questa è la mia vita reale”. Il cantautore è infatti sentimentalmente occupato da più di dieci anni in una storia con Andreas Dermanis. Il fidanzato Andreas è un regista di documentari inglese di origini greche che ha alle spalle diversi lavori per trasmissioni andate in onda su MTV e Sky Arte. I due convivono in una casa londinese in cui possono trovare il giusto relax trascorrendo del tempo insieme.

La partecipazione alla fiction La Compagnia del Cigno

A gennaio andrà in onda su Rai 1 la Compagnia del Cigno. Si tratta di una fiction ideata da Ivan Cotroneo incentrata completamente sulla musica. Al centro della serie la storia di sette ragazzi iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano che, guidati dai loro insegnanti, decidono di formare un’orchestra. Nel cast, tra attori sconosciuti e volti noti, spicca la figura di Mika. L’artista, oltre ad aver scritto la canzone che si presta da sigla alla fiction si è cimentato nel ruolo di attore.

