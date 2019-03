Alessio Boni: vita privata, età, moglie e figli. Chi é l’attore di fiction Carriera e biografia, chi è Alessio Boni

Alessio Boni è nato il 4 Luglio 1966 nei pressi del Lago d’Iseo da padre artigiano e madre casalinga. All’età di 14 anni inizia a lavorare con il padre come piastrellista in provincia di Bergamo. A 20 anni si trasferisce a San Diego, in California, dove per mantenersi lavora come cameriere, pizzaiolo e baby sitter. Inizia a lavorare a teatro nel 1988 e subito dopo in produzioni teatrali, cinematografiche e televisive.

La carriera di Alessio Boni

Il debutto televisivo di Alessio Boni è nel 1990 nel film “Il Mago”,diretto dal regista Ezio Pascucci, nel quale recita accanto a uno degli attori più famosi e bravi: Anthony Quinn. L’anno successivo Boni arriverà sul grande schermo, infatti reciterà nel film “Gioco Perverso“. Nel 1992 si diploma all’Accademia Nazionale d’arte drammatica. Il ruolo più importante, il quale ha aperto le porte della sua carriera tra il 2000 e il 2001, è nella fiction “Incantesimo“. Da questo momento in poi Alessio Boni sarà protagonista di molti film al cinema: ha avuto una grande occasione di recitare nel film “The tourist“, accanto a Johnny Deep e Angelina Jolie.

Forse, l’apice della sua carriera è stato raggiunto grazie alla partecipazione in uno dei capolavori della cinematografia italiana, “La meglio gioventù“. Ha inoltre recitato in diverse fiction italiane tra cui “Tutti pazzi per amore“, interpretando il fratello di Neri Marcorè, o un’altra più recente, del 2017, “Di padre in figlia” che racconta le storie della famiglia Franza.

Alessio Boni e la sua vita privata

L’attore non ama parlare di sé, infatti non si conosce molto sulla sua vita privata. In un’intervista a Vanity Fair, però, ha dichiarato di avere una compagna, una giornalista di moda più giovane di lui, con la quale vive una bella storia d’amore da circa due anni. Alessio Boni non ha figli, anche se confessa che il suo più grande desiderio è quello di metter su famiglia e di avere molti bambini.

