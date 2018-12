Anna Valle: marito, età e figli. La carriera dell’ex Miss Italia



Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno 1975. A tredici anni si trasferisce con la madre e i fratelli in Sicilia, a Lentini. Frequenterà il liceo classico a Catania e successivamente si iscriverà alla facoltà di giurisprudenza, senza però concludere gli studi. Ha la sua prima esperienza teatrale recitando al Teatro greco di Siracusa nella commedia di Aristofane, “Lisistrata“.

Da Miss Italia ad attrice: la carriera di Anna Valle

Nel 1995 Anna Valle vince Miss Italia e riceve così molta popolarità che le apre le porte per una brillante carriera da attrice: interpreta fotoromanzi e intraprende gli studi di recitazione presso il “Teatro blu di Roma“. Nel 1999 viene scelta come attrice protagonista nella fiction “Commesse”, che la vedrà recitare accanto attrici famose come Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Da questo momento in poi reciterà in differenti serie tv tra cui “Le stagioni del cuore” nel 2004. L’anno successivo decide di ritornare al teatro classico.

Grazie alla serie tv di fantascienza “Aeon-Countdown im All“, girata in Germania nel 2000, l’attrice ha avuto molto successo in diversi paesi europei.

Nel 2010 recita nella miniserie “Atelier Fontana- le sorelle della moda“, in cui interpreta una delle tre stiliste Fontana e qualche anno dopo sarà protagonista insieme ad Alessandro Preziosi, della serie tv “Un amore una vendetta“. Di recente, nel 2017 l’attrice ha recitato nella fiction “Sorelle“. Anna Valle ha deciso, ormai da diversi anni, di dedicarsi al sociale: è testimonial dell’associazione “Aiutare i bambini” e “Change Onlus“.

I social network, il marito e i figli

Anna Valle non ha mai avuto interesse verso i social network, quali per esempio Facebook o Instagram. Ha inoltre raccontato in un’intervista che ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata e familiare fuori dal gossip. La bella attrice è sposata con Ulisse Lendaro, attore e produttore teatrale, dal 2008. Da questo matrimonio sono nati due figli: Ginevra, nata nello stesso del matrimonio e Leonardo nato nel 2013.

