L’anno che verrà 2019: ospiti e anticipazioni su Rai 1 da Matera



Anche quest’anno, in diretta da Matera, andrà in onda su Rai 1 L’anno che verrà. Al contrario degli anni scorsi, a condurre lo storico programma evento ci sarà Amadeus, accompagnato da ospiti d’eccezione.

A partire dalle 21.00 musica, balli, canti e divertimento ci faranno compagnia nell’attesa del nuovo anno.

Tra gli ospiti, durante la serata de L’anno che verrà 2019 avremo Malika Ayane, Red Canzian, I Jalisse, Fausto Leali e ultima ma non meno importante, Ivana Spagna. Poi ancora Gianni Togni, Michele Zarrillo e Fausto Leali e Ivana Spagna. Lo spettacolo continuerà poi fino a notte fonda con Alan Sorrenti e Donatella Rettore.

L’anno che verrà 2019: ospiti, Il Volo

Grande attesa per Il Volo, il trio di giovani tenori, famosi in tutto il mondo. Reduci da un tour in America, i tre cantanti hanno in mente grandi progetti e hanno tanti sogni ancora chiusi in un cassetto.

In particolare, i vincitori di ti lascio una canzone, parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in onda a febbraio.

Maurizio Battista: moglie, età e figli. La carriera del comico

L’anno che verrà 2019: anticipazioni Los Locos, disco music e Ice Mc su Rai 1

Immancabili, tra gli ospiti de L’anno che verrà, i Los Locos, celebri per aver inventato il ballo estivo più travolgente della storia, la Macarena. Insieme a loro, saliranno sul palco anche molti altri esponenti della disco music tipica degli anni ’80 e ’90.

Attesissimo, tra gli altri, il dj set di Ice Mc, musicista hip hop britannico, il quale avrà il potere di far danzare tutta la folla riunita nella Piazza principale, noncurante delle basse temperature. A Matera tutto è pronto per festeggiare e brindare in onore del nuovo anno.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK