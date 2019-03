Modulo autocertificazione assegni familiari 2019 gratis in pdf. La guida Assegni familiari 2019, il modulo di autocertificazione

Come ricevere gli assegni familiari 2019 e quale modulo bisogna compilare? Innanzitutto ricordiamo che gli assegni familiari sono una prestazione assistenziale che il datore di lavoro o l’Inps corrisponde in busta paga. Non tutti possono ricevere gli assegni familiari, che spettano infatti solo ai lavoratori dipendenti o ai titolari di trattamenti previdenziali. Per ottenerli bisogna comunque compilare l’apposito modulo seguendo le istruzioni riportate per poi consegnarlo al datore di lavoro. L’importo dell’assegno viene calcolato annualmente dall’Inps e diffuso tramite circolare e dipende principalmente dalla composizione del nucleo familiare e dal non superamento di una determinata soglia reddituale annua.

Assegni familiari 2019: beneficiari

Come riportato sopra, gli assegni familiari 2019 spettano ai lavoratori dipendenti, anche agricoli. Nonché ai lavoratori domestici e a quelli iscritti alla Gestione Separata o al FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti). Non possono accedere al beneficio i coltivatori diretti, i pensionati iscritti alle Gestioni Speciali e i lavoratori autonomi.

Assegni familiari 2019: composizione nucleo familiare

Come si definisce la composizione del nucleo familiare? Andiamo a rispondere prendendo come riferimento la guida Inps. Fanno parte del nucleo familiare i seguenti soggetti.

Soggetto richiedente l’assegno;

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

Figli o equiparati under 18, oppure tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti qualora il nucleo familiare sia composto da più di 3 figli under 26;

Figli maggiorenni inabili che si trovano nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare;

Fratelli, sorelle e nipoti del soggetto richiedente, minorenni o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Di seguito i soggetti che non fanno parte del nucleo familiare.

Coniuge legalmente ed effettivamente separato, o che ha abbandonato la famiglia;

Figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge;

Familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;

Figli naturali che non convivono con il richiedente;

Figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;

I figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;

Figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;

Fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure sposati;

Genitori e altri ascendenti.

Assegni familiari 2019: quando fare domande e quando si percepiscono

La domanda non va presentata una volta sola, ma ogni anno in cui si possiedono i requisiti. Il periodo parte dal 1° luglio dell’anno in cui si fa richiesta e termina il 30 giugno dell’anno successivo. Per ciò che concerne la soglia reddituale, invece, vanno presi i redditi riferiti all’anno solare antecedente a quello in cui si è presentata domanda. I redditi da considerare sono quelli soggetti all’Irpef, quelli soggetti a tassazione separata (esclusi TFR e arretrati per integrazione salariale) compresi i redditi prodotti all’estero potenzialmente assoggettabili all’Irpef se prodotti in Italia. Si precisa che almeno il 70% del reddito dichiarato deve risultare da reddito proveniente da lavoro dipendente e assimilato.

Modulo autocertificazione assegni familiari 2019: pdf da scaricare

Di seguito il modello autocertificazione assegni familiari 2019 in pdf da scaricare gratuitamente e da stampare per procedere alla compilazione. Una volta che il modulo è stato debitamente compilato, bisognerà presentarlo al datore di lavoro se si è lavoratore dipendente. Qualora si sia lavoratore domestico, operaio agricolo, lavoratore iscritto alla gestione separata o percettore di prestazioni previdenziali che danno diritto all’assegno, bisognerà presentare il modulo all’Inps tramite i consueti canali. Ovvero sito web Inps (sezione Invio Online di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito). O Contact Center (803 164 da fisso e 06 164 164 da mobile) o Patronati (tramite i servizi telematici degli stessi).

