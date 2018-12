Pasta alla carbonara: ricetta originale con panna o carciofi



Quella della pasta alla carbonara è una ricetta davvero antichissima. Originaria del basso Lazio, è famosa in tutta Italia ed è molto apprezzata anche nel resto del mondo.

Al centro di lunghi dibattiti e rivisitazioni, la ricetta originale comprende tre semplici ingredienti, ovvero uova, guanciale e pecorino. Naturalmente esistono molte varianti, prima fra tutte quella in cui si utilizza la pancetta al posto del guanciale.

Famosa, ad esempio, è anche la ricetta che prevede l’utilizzo dei carciofi, in aggiunta agli insaccati. Molto discussa, invece, è quella che prevede l’utilizzo della panna, la cui dolcezza va in contrasto con il sapore deciso delle uova.

Pasta alla carbonara: ricetta e ingredienti del piatto originale

Per realizzare un’ottima pasta alla carbonara in modo tradizionale, la ricetta prevede l’utilizzo di spaghetti, sei tuorli d’uovo, guanciale tagliato a tocchetti e un’abbondante grattugiata di Pecorino romano.

Spaghetti 320 gr. Uova 6 Tuorli Guanciale 150 gr. Pecorino romano 70 g

Pasta alla carbonara: ricetta e procedimento originale

Realizzare la pasta alla carbonara è molto semplice. Per prima cosa bisogna lasciar bollire l’acqua in una pentola adatta agli spaghetti. Poi si taglia il guanciale a cubetti, o volendo a striscioline sottili, rimuovendo però lo strato di grasso. In alternativa agli spaghetti può essere utilizzato qualsiasi formato di pasta.

Il guanciale va fatto riscaldare in una padella antiaderente per circa quindici minuti, in modo che insaporisca. Dopo aver versato gli spaghetti, al dente, nella padella, bisogna farli rosolare insieme per qualche minuto. Alla fine, a fuoco spento, si versano i sei tuorli fino a raggiungere un piatto omogeneo. La grattugiata di Pecorino romano e l’aggiunta di pepe nero sono il tocco finale per la nostra carbonara, tutta da gustare.

