Saldi inverno 2019: calendario gennaio e data inizio-fine in Italia



Saldi inverno 2019: iniziato il conto alla rovescia per moltissimi clienti e acquirenti che non vedono l’ora di entrare nei negozi per comprare ciò che desiderano a prezzi scontati. L’avvio dei saldi è unificato come data quasi in tutta Italia. Nella maggior parte delle regioni si parte il 5 gennaio. Fanno eccezione, come vedremo, 3 regioni: Basilicata (2 gennaio), Sicilia (6 gennaio) e Valle d’Aosta (3 gennaio). Il discorso cambia per quanto riguarda la data di conclusione. Infatti le date sono molto variabili da regione a regione.

Saldi inverno 2019, quando iniziano e si concludono in ogni regione

Domenica 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, in tutta Italia saranno partiti i saldi. Una prima occasione valida per dedicare alcune giornate allo shopping o per recuperare acquisti che non siamo riusciti a fare in occasione del Natale presi da auguri e preparativi delle feste.

Come abbiamo già anticipato e come vedremo più avanti nel dettaglio sono pochi i giorni di differenza per l’avvio dei saldi, mentre è diverso il discorso relativamente alla chiusura. Solo pèer fare un primo esempio. In Liguria i saldi – almeno ufficialmente – finiranno il 18 febbraio, in Campania ci saranno a disposizione molte più settimane: sino al 2 aprile.

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio 2018 – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio

Saldi inverno 2019, comunicazione pubblicitaria di attesa

Proprio i saldi sono al centro di moltissimi messaggi pubblicitari che nei prossimi giorni saranno veicolati sui principali canali di comunicazione. Soprattutto i principali gruppi commerciali investono molto affinché i clienti prendano da subito in considerazione l’idea di acquistare i prodotti messi in offerta a prezzi speciali.

