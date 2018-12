Assunzioni Poste Italiane a gennaio 2019: nuovi postini, come candidarsi



Continua la massiccia campagna di assunzioni di Poste Italiane che va avanti da mesi. Nella nuova tornata l’azienda di servizi cerca portalettere da inserire nel proprio organico con contratti a tempo determinato per esigenze legate a copertura di personale assente oppure per fare fronte a picchi di lavoro stagionale. La ricerca è aperta sia a diplomati che per laureati anche senza specifica esperienza professionale. Lo stipendio mensile è di circa i 1.100 euro al mese. Di seguito vedremo quali sono i requisiti indispensabili per candidarsi e quale procedura seguire.

Assunzioni Poste Italiane, requisiti necessari

Presumibilmente i prossimi assunti di Poste Italiane potrebbero prendere servizio già da febbraio per una durata del contratto di 3-4 mesi. I requisiti per candidarsi sono:

Diploma con voto minimo di 70/100 oppure laurea, anche triennale, con voto minimo di 102/110 (non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio);

Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;

per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo;

idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

Assunzioni Poste Italiane, scadenza e sedi tra cui scegliere

Il 13 gennaio è il termine ultimo dell’invio delle candidature. Di seguito l’elenco delle sedi:

Valle d’Aosta provincia di Aosta

Piemonte provincia di Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola

Lombardia provincia di Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza

Veneto provincia di Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo

Liguria provincia di Imperia, Savona, Genova, La Spezia

Trentino Alto Adige provincia di Trento, Bolzano

Friuli Venezia Giulia provincia di Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone

Emilia Romagna provincia di Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini

Marche provincia di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo

Toscana provincia di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato

Umbria provincia di Perugia, Terni

Lazio provincia di Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone

Abruzzo provincia di L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti

Molise provincia di Campobasso, Isernia

Puglia provincia di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani

Basilicata provincia di Potenza, Matera

Campania provincia di Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno

Calabria provincia di Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia

Sardegna provincia di Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias

Sicilia provincia di Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa

Assunzioni Poste Italiane, procedure per candidarsi e selezione

Per candidarsi, gli interessati dovranno registrarsi sul sito web di Poste Italiane nella sezione “lavora con noi”. Una volta effettuato l’accesso dovranno riempire il form predisposto. E caricare il proprio curriculum. In seguito, potranno candidarsi alla posizione preferita cliccando su “candidati”.

Come ricordato sul sito di Poste Italiane l’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane e potrà avvenire secondo due modalità:

convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico una mail all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che indicherai in fase di adesione al presente annuncio. L’e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS “[email protected]” incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non dovranno essere inviati alla Società Giunti OS ma esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail.

Assunzioni Poste Italiane, fasi della selezione

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede sia svolto via mail), potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede:

per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. per chi ha svolto il test via mail la verifica dello stesso (in forma breve), presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico.

Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

