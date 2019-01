Calendario scioperi gennaio 2019: treni, scuola e medici. Date e orari



Il nuovo anno è appena iniziato, ma per il mese di gennaio sono già numerosi gli scioperi in programma. Tra questi alcune mobilitazioni di carattere nazionale che toccheranno molteplici settori: trasporti, sanità e scuola. Oggetto dello sciopero: la manovra economica nei rispettivi campi di interesse.

I medici del Servizio Sanitario Nazionale hanno annunciato uno sciopero per il prossimo 25 gennaio e una seconda giornata di mobilitazione “entro la prima settimana di febbraio” per ribadire “la bocciatura alla legge di bilancio 2019”. Ad affermarlo l’Intersindacale, che raccoglie le maggiori sigle del comparto della dirigenza medica del Ssn. “La protesta si rende necessaria a fronte delle deludenti risposte alle richieste della categoria” affermano in una nota i sindacati.

Calendario scioperi gennaio 2019: protesta contro la manovra economica

Passando al settore trasporti, al momento sono già 6 gli scioperi annunciati dal personale Trenitalia.

Il primo sciopero dei treni è previsto per martedì 8 gennaio ed è indetto dal personale della società Trenitalia in riferimento alla sezione equipaggi e distribuzione DPLH della regione Liguria per una sola ora, dalle 5 alle 6 del mattino.

Il sindacato OSR ORSA parteciperà anche al secondo sciopero del settore ferroviario del 2019, che si terrà tra il 10 e 11 gennaio in Sicilia, a partire dalle 3 di notte del giorno 10. I dipendenti aderenti si mobiliteranno per 23 ore, perciò fino alle 2 di notte di venerdì 11 gennaio.

Calendario scioperi gennaio 2019: sanità, trasporto e scuola i settori coinvolti

In Toscana lo sciopero Trenitalia è in programma per il 19 e 20 gennaio 2019. Nei giorni 20 e 21 gennaio la protesta coinvolgerà, invece, il trasporto ferroviario di Piemonte e Valle D’Aosta. Tra il 24 e il 25 gennaio prossimi, sciopero di 24 ore dei treni in Calabria. Chiude questa prima ondata di scioperi del personale Trenitalia a gennaio Bologna, con una protesta in programma nella giornata di venerdì 25 gennaio.

Il settore scuola ha messo in calendario due giornate di scioperi nazionali. Lezioni a rischio il 7 e l’8 gennaio 2019, subito al rientro dalle vacanze natalizie.

