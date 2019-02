Christopher Lambert: età, compagna e carriera. Chi è l’attore Chi è l’attore su Canale 5

La vita sentimentale di Christopher Lambert ancora una volta è legata al nostro Paese. L’attore hollywoodiano dopo il flirt con Alba Parietti sembra aver trovato la felicità con l’ex tronista di Uomini e Donne Camilla Ferranti. L’incontro galeotto è avvenuto nell’estate del 2018 durante le riprese de La Dottoressa Giò 3, fiction Mediaset con protagonista Barbara D’Urso. I due si sono innamorati sul set e dopo un breve periodo in incognito, sono usciti alla scoperto. Nonostante la grande differenza d’età abbia scatenato polemiche nel mondo del gossip, la relazione tra i due sembra andare a gonfie vele.

L’attrice umbra ha fatto breccia nel cuore di una delle star più desiderate di Hollywood negli anni ‘80 e che ancora oggi, nonostante non sia più un ragazzo, conserva il suo fascino. Ma cosa sappiamo della vita privata e professionale di Christopher Lambert?

Chi è Christopher Lambert: età, altezza, biografia e primi ruoli interpretati

Occhi azzurri, 180 cm di altezza per circa 78 kg di peso. Queste le caratteristiche fisiche dell’attore statunitense naturalizzato francese. Christophe Guy Denis Lambert, questo il nome vero di Christopher Lambert, nasce il 29 marzo 1957 a Long Island sotto il segno dell’Ariete. Il padre di nazionalità francese è un diplomatico all’ONU e nel ‘59 proprio per il suo lavoro tutta la famiglia si trasferisce a Ginevra, in Svizzera. Christopher coltiva la passione per il teatro e il cinema fin da bambino e proprio per questo a soli 16 anni si stabilisce a Parigi.

Dopo una lunga gavetta con piccoli ruoli e comparse, raggiunge finalmente il successo nell’84 con Greystoke- La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie diretto da Hugh Hudson. La pellicola che lo vede come protagonista gli procura la notorietà tanto desiderata. Acquisita sicurezza, Christopher nel 1985 recita in Subway di Luc Besson. L’attore per questa parte vince il Premio Cèsar come Migliore Attore Protagonista.

La carriera di Christopher Lambert: da Highlander a La Dottoressa Giò

La vera consacrazione a divo di Hollywood giunge però con Highlander- L’ultimo immortale nel ‘86 diretto da Russell Mulcahy accanto a Sean Connery. Da questo momento Christopher interpreta ruoli in pellicole di successo come I Love You di Marco Ferreri ed Il siciliano di Michael Cimino. Dopo un periodo d’ombra, torna sul grande schermo con Nirvana di Gabriele Salvatores nel ‘97. Il 2015 è l’anno di Uno più una mentre successivamente recita in Ave, Cesare! di Joel e Ethan Coen e nel film drammatico Mothers di Liana Marabini.

Recentemente ha partecipato al film Bel Canto per la regia di Paul Weitz ed è nel cast de La Dottoressa Giò 3. Proprio sul set della fiction ha trovato l’amore, mettendo così fine ai numerosi flirt degli ultimi anni.

Gli amori passati di Christopher

La vita sentimentale di Christopher Lambert ha occupato spesso le prime pagine delle riviste di gossip. L’attore si è sposato la prima volta con Diane Lane. Dal loro amore è nata la figlia Eleanor Jasmine che attualmente è una modella. A metà degli anni ‘90 anche Alba Parietti viene conquistata dall’affascinante attore con il quale vive una travolgente relazione nonostante al tempo lei fosse fidanzata.

Nel 1999 Christopher si sposa con Jaimyse Haft ma il matrimonio dura solo un anno. Successivamente si innamora della bellissima e celebre collega Sophie Marceau ma anche in questo caso il matrimonio dura poco.

Christopher Lambert: l’attuale compagna e futura sposa

Di recente Christopher sembra aver trovato la felicità con l’attrice ed ex tronista di Uomini e Donne Camilla Ferranti. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia a breve dovrebbe convolare a nozze. La cerimonia potrebbe svolgersi il 25 maggio 2019 ad Aix en Provence, con Robert De Niro ed Al Pacino come testimoni di Christopher.

