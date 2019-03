Donatella Milani oggi: madre, canzoni e carriera. Chi è Chi è Donatella Milani

Donatella Milani fa parte dei ‘big’ della musica italiana degli anni ’80. Nel fiore del suo successo, dopo la canzone Io volevo dirti, scompare dal mondo della musica. Successivamente è stata la stessa Donatella a spiegare la ragione:” […] Da Sanremo è cominciato tutto. Appena uscita da lì, su 31 giorni facevo 28 serate. In una di queste, mi va via la voce completamente. Inizia un calvario di 3 anni che mi ha fermata. Poi ho avuto una forte depressione”.

L’arrivo del successo per Donatella Milani

Donatella ama cantare e le sue abilità artistiche sono note e particolarmente apprezzate dal pubblico. Esordisce giovanissima, all’età di 4 anni, allo Zecchino D’Oro. Continua poi cantando come corista ed è proprio grazie a questo lavoro che a soli 17 anni incontra Pupo. Così come conquistò il cuore di tanti fan così fece con Pupo, l’artista decise infatti di separarsi dalla moglie per vivere il suo amore con Donatella. Il loro amore è forte ed impetuoso, tuttavia brucerà in fretta. Quel che ne resta è una canzone scritta da Donatella a cui si presta la voce di Pupo che i fan cantano ancora oggi, Su di noi.

Ora o mai più: una seconda possibilità

Dopo gli anni trascorsi lontano dal pubblico e dai riflettori, nel giugno del 2018 si presenta per Donatella Milani una seconda possibilità. La nota cantante anni ’80 è infatti chiamata a partecipare al talent Ora o mai più. Si tratta di un programma condotto sulla Rai da Amadeus in cui i grandi protagonisti del passato (anni ’80, ’90) poi scomparsi per diversi motivi, hanno la possibilità di tornare al grande pubblico.

Per Donatella sembrava quindi essere giunto un nuovo punto di svolta. Dopo la registrazione della prima puntata la cantante ha dovuto però ritirarsi dalla gara lasciando il posto alla collega Francesca Alotta. Tante sono state le supposizioni fino a che la stessa cantante ha chiarito la causa del suo ritiro con un post su Facebook:” Mi sono ritirata perché mia mamma ha solo qualche giorno di vita! Ed io, ho scelto di stare vicino a lei…”. Una scelta che le fa senz’altro onore e che è stata capita ed apprezzata anche dai fan.

