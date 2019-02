Camilla Ferranti: età, fidanzato e altezza. Chi è l’attrice su Canale 5 Chi è Camilla Ferranti

L’attrice umbra infatti sarà uno dei personaggi principali della fiction La dottoressa Giò 3.

La serie tv con protagonista Barbara D’Urso torna a distanza di 20 anni dall’ultima stagione ed ha tutte le carte in regola per conquistare i telespettatori. L’entrata nel cast si è rivelata quindi un’ottima scelta per Camilla che sicuramente avrà modo di mettersi in luce e farsi conoscere sempre di più al pubblico a casa.

Inoltre sul set Camilla ha recitato accanto all’attore Christopher Lambert e tra i due è nato subito un feeling particolare. Dopo alcuni mesi di pettegolezzi, la coppia è uscita allo scoperto e addirittura da alcune indiscrezioni pare che i due siamo pronti per sposarsi.

Ma cosa sappiamo della vita privata e professionale della bella Camilla Ferranti?

Chi è Camilla Ferranti: età, altezza e la partecipazione a Uomini e Donne

Sguardo profondo, capelli castani e 163 cm di altezza. Queste le caratteristiche fisiche dell’attrice umbra che ha fatto perdere la testa a Christopher Lambert. Camilla Vittoria Ferranti, nasce a Terni il 2 aprile del 1979 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Dopo un‘infanzia ed adolescenza serena, si diploma in balletto classico e successivamente si laurea in Scienze Politiche.

La ragazza però sogna di entrare nel mondo dello spettacolo e così nel 2006 ci prova partecipando come tronista alla trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. Tuttavia l’esperienza si rivela una delusione per Camilla che dopo quattro mesi di trono viene rifiutata dal corteggiatore che aveva scelto come possibile partner.

La carriera di Camilla Ferranti: da Il generale Dalla Chiesa a Che Dio ci aiuti

La vera e propria carriera d’attrice inizia nel 2007 con la fiction Mediaset Il generale Dalla Chiesa. Dopo aver posato insieme ad altre modelle per un calendario, approda sulla rete ammiraglia con il ruolo dell’infermiera Maya nella soap opera Incantesimo 10. Nel 2009 recita nel cortometraggio Quando dico no è no di Christian Marazziti e Massimo Tortorella. Finalmente nel 2010 arriva per Camilla il primo ruolo da protagonista nel film Alice scritto e diretto da Oreste Crisostomi.

Nello stesso anno partecipa alle riprese di Distretto di Polizia 10 e successivamente è una delle protagoniste della fiction Angeli e diamanti. Negli ultimi anni ha recitato con piccoli e grandi ruoli in pellicole e serie tv di successo come Young Europe, Outing-Fidanzati per sbaglio, I segreti di Borgo Larici, Don Matteo e Che Dio ci aiuti.

Camilla Ferranti è nel cast de La dottoressa Giò 3

Dopo aver preso parte alle riprese de L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo ed Amore pensaci tu, Camilla entra nel cast de La dottoressa Giò 3. L’attrice sarà il perfido direttore sanitario dell’ospedale. La donna insieme al primario (Christopher Lambert), cercherà di sabotare i progetti della dottoressa Giorgia Basile.

I due medici infatti vogliono aprire un centro robotico per la chirurgia mentre la dottoressa Giò è intenzionata ad aprire un centro volto alla tutela delle donne vittime di abusi e violenza. Camilla sul set ha anche trovato il grande amore in Christopher Lambert.

Il fidanzato di Camilla Ferranti

Incontro galeotto è stato quello sul set de La dottoressa Giò 3 tra Camilla e l’attore Christopher Lambert. Tra i due fin da subito è scattata la scintilla nonostante l’attrice sia ben 22 anni più giovane di Christopher.

Dopo un breve periodo in incognito, la coppia è uscita allo scoperto. I due hanno deciso di mostrare sui social network la loro felicità e addirittura, secondo alcune indiscrezioni, la coppia sarebbe in procinto di sposarsi. Se così fosse, sicuramente non passerà molto tempo prima che comunichino la bella notizia!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM