Red Canzian: età, tumore, moglie e figli del coach | Ora o mai più

Red Canzian, il cui nome vero è Bruno, nasce il 30 novembre del 1951 a Quinto di Treviso, in Veneto. Durante l’adolescenza inizia a prendere lezioni di chitarra e a metà degli anni Sessanta partecipa a diversi concorsi. Successivamente entra in una band, formata da alcuni amici, chiamata “Prototipi” e con questi inizierà ad esibirsi in alcuni locali. Dopo tempo la band cambia nome, su consiglio del produttore, e si chiamerà “Capsicum Red”.

Red Canzian sarà uno dei coach del talent firmato Rai, Ora o mai più, presentato dal celeberrimo Amadeus. Con lui, ci saranno stelle del calibro di Donatella Rettore e Fausto Leali.

Red Canzian e i Pooh

I Capsicum Red, nel giro di breve tempo si scioglie e Red Canzian decide di fare un provino per entrar a far parte del gruppo dei Pooh: entra a far parte del gruppo come bassista e il prima soddisfazione arriva durante la tournée negli Stati Uniti. Dopo esser tornato in Italia, il gruppo registra il disco “Parsifal“, con Red che si occupa delle parti vocali di alcuni brani. E nel 1979 decide di scrivere alcune canzoni per i Pooh: “Gatto di strada“, “Susanna e basta” e “Lettera da Berlino Est” sono testi scritti da Canzian.

La carriera da solista

Nel 1986 registra “Io e Red” il suo primo singolo da solista a cui prendono parte Roberto Vecchioni, Paolo Conti ed Enrico Ruggeri e nello stesso periodo, Red scrive “Rosso Natale” e “Sogno messicano“, che la Rai sceglie come sigla per le trasmissioni dei campionati mondiali di calcio. Sempre nel 1986 riceve dal Presidente della Repubblica il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Nel 1992 pubblica il filone denominato “Canzian-songs“, dedicato alla compagna Beatrice Niederwieser: “Stare senza di te”, “Tu dove sei”, “Cercando di te”, “Io ti aspetterò“.

La moglie, i figli e il tumore

Nel 1986 si sposa con Delia Gualtiero e dopo tre anni diventa padre della sua prima figlia, Chiara Canzian. Red e Delia si separeranno nel 1992. Nel 2000 si è celebrato il suo secondo matrimonio con Beatrice Niederwieser. Nel 2018 Red si è sottoposto ad un intervento molto delicato per ridurre ed eventualmente eliminare un tumore al polmone.

Nella primavera del 2012 pubblica “Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto“, libro autobiografico in cui racconta la storia della propria vita. Un paio di anni più tardi registra “L’istinto e le stelle” (2014), il suo secondo disco da solista, con dodici pezzi inediti, anticipato dal singolo “Ogni giorno è un altro giorno che ti amo”.

