Alessandro di Battista: curriculum, figlio e moglie. La carriera nel M5S Chi è Alessandro Di Battista del M5S

Uno dei volti chiave del Movimento 5 stelle. Uno dei leader che ha portato lo stesso movimento al governo. Alessandro di Battista è tra i più amati personaggi che animano il M5S. Ma qual è la sua storia? Andiamo a scoprire insieme i dettagli sulla sua carriera, il suo curriculum e la sua famiglia.

Alessandro di Battista: biografia e curriculum

Era uscito di scena da un po’ di tempo per andare a svolgere negli States la professione di reporter. Alessandro di Battista ha annunciato il suo ritorno in Italia, non solo “per difendermi dalle stupidaggini che dicono su di me” ma anche per aiutare il suo partito in vista delle elezioni europee del 2019. Si vocifera infatti che il politico possa ripartire una volta terminata la campagna elettorale alla volta del Congo dove tra l’altro è già stato come cooperante.

Di Battista nasce a Roma il 4 agosto 1978, i genitori si trasferiscono a Roma prima della sua nascita ma ha origini viterbesi. Sia la madre che il padre sono di Civita Castellana. Sin da piccolo è abituato all’attivismo politico grazie al padre che nel comune di Civita Castellana è stato consigliere comunale con il Movimento Sociale Italiano. Di Battista consegue la maturità scientifica e si iscrive all’Università Roma 3 per intraprendere un percorso di studi che ha al centro l’arte ovvero il DAMS. Qui consegue la laurea con lode. A sorpresa, decide di prendere un master in Tutela Internazionale dei diritti umani conseguito presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Amadeus: altezza, moglie e figli, la carriera televisiva. Ecco chi è

Alessandro di Battista: la carriera politica e la famiglia

Una vita ad aiutare il prossimo o meglio una vita al servizio dei più deboli. Sembrano essere queste le origini di Alessandro di Battista. Dopo gli studi va come cooperante in Guatemala, dove si occupa di istruzione delle comunità indigene, nel 2008 si reca in Congo dove si occupa di microcredito. Dopo l’esperienza del 2008 lavora per l’UNESCO e mette a disposizione le sue competenze in materia di diritti umani occupandosi del problema dell’alimentazione su scala mondiale.

Di Battista scrive, tra le tante cose, un libro. Il suo primo libro è “Sulle politiche continentali”, questo scritto lo porterà a viaggiare molto in America Latina. Nel 2011 è già parte del Movimento 5 Stelle e scrive editoriali per il blog di Beppe Grillo. Dopo i reportage lavora con la Casaleggio Associati, scrive un altro libro dal titolo “Sicari a cinque euro“. Il libro tratta tematiche molto forti, le medesime sono state analizzate dallo stesso Di Battista durante i suoi viaggi. Per quanto riguarda le curiosità circa la sua persona e la sua famiglia sappiamo che: “Dibba” è fidanzato con Sahra da cui ha avuto un figlio, Andrea. Alessandro ha 40 anni, è alto 185 cm e pesa 83 Kg. Ha partecipato ad un provino per la trasmissione di Maria De Filippi, Amici.

Infine in questo nostro articolo abbiamo riportato alcune informazioni relative ai suoi guadagni e alle entrate di Di Battista negli ultimi anni.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM