Barbara Cola oggi a Ora o mai più. Chi è la cantante e carriera Chi è Barbara Cola

Cantante e attrice bolognese classe ’70, Barbara Cola è nel cast di Ora o mai più, il talent che si cura di rilanciare stelle della musica perse o dimenticate. Dopo anni di impegni teatrali ed esecuzioni in svariati musical di successo, la cantante emiliana torna al suo “primo amore”: la musica pop.

Gli esordi di Barbara Cola

Barbara scopre la sua passione per il canto a 12 anni, quando viene completamente rapita dalla musica di un grande artista, Michael Jackson. La sua prima esperienza in materia musicale avviene come giovane vocalist in uno studio di registrazione con Gloria Gaynor. Dopo pochi mesi da quell’esperienza avviene l’incontro con Gianni Morandi. Incontro importantissimo per la carriera di Barbara Cola che, dopo due anni al fianco di Gianni come vocalist, si presenta in coppia con lui al Festival di Sanremo con il duetto In amore classificandosi al secondo posto.

L’improvvisa notorietà che investe la cantante la spinge a compiere un grande lavoro su se stessa, un lavoro che la porta dal mondo della musica a quello del teatro: “Ho voluto affinare la mia passione per la recitazione unendola al canto, proponendomi in diverse audizioni delle produzioni teatrali italiane. Un’evoluzione naturale che ho sentito come un’urgenza”.

Il ritorno alla musica pop di Barbara Cola, dopo la lunga parentesi teatrale

Dopo quindici anni passati in teatro, Barbara Cola torna a riscoprire le sue origini e si riavvicina al mondo discografico con il singolo A mezz’aria. L’artista ritorna così a mettere in risalto le sue doti canore e la sua raffinatezza vocale alla ricerca della “bellezza” che, dice, deve essere il punto centrale di ogni creazione. Per quanto riguarda il futuro: “Progetti per il futuro, senz’altro, non fermarmi a ‘A mezz’aria’…Teatro, musica dal vivo e diverse partecipazioni live e in studio. Per essere aggiornati su ogni novità, vi invito a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter”.

