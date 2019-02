Avanti un altro 2019: cast e personaggi. Le novità con Paolo Bonolis Cast completo e personaggi Avanti un altro 2019

Stasera 7 gennaio 2019 alle 18.45 su Canale 5 andrà in onda Avanti un altro 2019. Il programma ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci torna ad intrattenere con quiz e battute il preserale Mediaset. Lo show che andrà in onda al posto del gioco a premi The Wall condotto da Gerry Scotti, come anche nelle precedenti stagioni, sarà trasmesso dagli studi Elios di via Tiburtina a Roma.

Anche quest’anno Paolo Bonolis condurrà il programma coadiuvato da Luca Laurenti. Il comico romano, fin dalla prima edizione, grazie alle sue esilaranti imitazioni rappresenta un elemento irrinunciabile per lo show. Il programma che andrà in onda tutti i giorni su Canale 5, sarà ricco di eccentrici personaggi che divertiranno il pubblico in studio e a casa. Ma quale sarà il cast e quali novità prevede Avanti un altro 2019?

Avanti un altro 2019: cast, anticipazioni, novità e personaggi

Stasera 7 gennaio alle 18.45 su Canale 5 inizia con tante novità l’edizione 2019 di Avanti un altro.Timonieri del quiz a premi saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti che oramai da anni lavorano assieme. Confermata la presenza nel cast di Claudia Ruggeri che capitanerà il salotto.

Dell’edizione precedente torneranno anche la dottoressa Maria Mazza, la bonas Laura Cremaschi, il bonus Daniel Nilsson, lo iettatore Franco Pistoni e la bona sorte Francesca Brambilla. Tutti questi personaggi porranno alcune domande ai nuovi concorrenti che si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale.

La presenza di Luca Laurenti ad Avanti un altro 2019

Nella prima puntata di stasera 7 gennaio e per tutte le seguenti, Paolo Bonolis sarà affiancato da Luca Laurenti nella conduzione di Avanti un altro 2019. Il comico romano arricchisce da anni lo show con le sue esilaranti gag e perfette imitazioni come quella di Maria De Filippi e Barbara D’Urso.

Si prospetta quindi un’avventura interessante ricca di nuovi concorrenti che tra risate e tanto divertimento cercheranno di portarsi a casa il montepremi. Caratteristica peculiare dello show è la presenza del salottino e del Mini Mondo composto da eccentrici personaggi che intrattengono il pubblico in sala ed a casa.

Avanti un altro 2019: come partecipare al programma

Partecipare ad Avanti un altro 2019 è facilissimo. Per candidarsi come concorrente basta infatti scrivere un email ad [email protected] o lasciare un messaggio alla segreteria telefonica al numero 06 622 86 900. In alternativa è possibile anche compilare il form presente sul sito ufficiale Sdl 2005 Casting e Production. Ovviamente per partecipare al gioco è necessario aver compiuto 18 anni.

Ancora più facile è far parte del pubblico in studio. Infatti per prenotare il posto è necessario scrivere alla Sdl Tv il proprio nome, cognome, età, città e recapito telefonico. Qualora la prenotazione venisse confermata, il pubblico selezionato dovrà presentarsi agli studi televisivi presso il centro Titanus Elios a Roma.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM