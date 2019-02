Come sta Nadia Toffa col cancro e chi è il fidanzato. Le ultime notizie Tumore Nadia Toffa e fidanzato

Nadia Toffa continua a condividere i suoi sorrisi su Instagram, raccogliendo il sostegno dei suoi numerosi follower. Il 2018 è stato un anno molto duro per la giornalista, che però sta riuscendo ad affrontare la sfida più importante della sua vita con un sorriso sul volto e tanta forza e coraggio. A dimostrarlo sono i suoi post sui social, le emozioni che condivide con i suoi fan, che non smettono di supportarla. Anche l’amore è entrato nella sua vita, con un fidanzato misterioso al quale accenna, ma di cui ancora non si conosce nulla.

Come sta Nadia Toffa? Chi è il fidanzato

Insomma, dopo aver passato il Capodanno a casa (e con qualcosa di rosso, come tradizione vuole), Nadia Toffa è tornata su Instagram in questi primi giorni di gennaio, aggiornando il proprio status con due foto che la ritraggono sorridente.

“Buongiorno amici miei carissimi. Ieri sera una bella cenetta con il mio amore grande. Bello farsi carine, come se fosse la prima uscita. Capelli un po’ pazzi, ma a lui piacciono così. Buona giornata a tutti voi. Con tanto affetto”. Un accenno al suo fidanzato che genera simpatici interrogativi da parte dei suoi e delle sue fan, mentre in molti si sono voluti soffermare sul fatto che l’amore le possa portare quel pizzico in più di forza necessaria ad affrontare le giornate. Altri invece le hanno augurato un 2019 pieno di forza e coraggio.

Nadia Toffa contro gli haters

L’ultimo post, risalente alla mattina di lunedì 7 gennaio 2019, la ritrae direttamente all’Ospedale San Raffaele, mentre si sottopone alle sue periodiche cure. “Buongiorno ragazzi cari”, scrive. “La mattina iniziata con un’altra chemioterapia”. Quindi prende spunto per riflettere sulle accuse rivolte nei suoi confronti di spettacolarizzare la malattia. “Magari fosse finzione”, risponde la Iena. “Invece è solo una cruda e terribile realtà”. Poi una risposta ad altre accuse. “A chi dice che faccio pubblicità alla chemioterapia rispondo sì. E la faccio anche con il sorriso dato che grazie alla scienza è l’unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il cancro”. Insomma, Nadia Toffa si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo alle critiche di haters e di tutti quelli convinti che la chemioterapia non serva a nulla.

“Basta vedere il tumore come un tabù”, continua. “Gli ospedali sono pieni di persone malate, anche nei reparti dei bambini. Diffidate dai cialtroni e affidatevi alla medicina ufficiale. Il tutto aspettando con paura il prossimo controllo perché non è detto che le cure funzionino. Staremo a vedere”. La Toffa riprende poi a rispondere agli haters che la vogliono morta. “C’è qualcuno molto più in alto di noi che decide per noi e io rispetterò il Suo disegno per me, come chiunque altro”. Quindi il consueto ottimismo finale che non fa mai male. “Viva la vita sempre! E buona giornata a tutti. Con affetto infinito”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM