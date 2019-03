Arianna Forte di Amici 2019: età, Instagram e altezza. Chi è la ballerina Chi è Arianna Forte di Amici

Arianna Forte è una giovane ballerina entrata nel cast di “Amici” condotto da Maria De Filippi. Fin da piccola si è appassionata alla danza, grazie ai nonni che la portavano spesso a vedere vari spettacoli di danza. Arianna è nata a Napoli, ha 19 anni e studia presso la Facoltà di Ingegneria Chimica. Da piccola inizia a iscriversi alla scuola di hip-hop, che considera un’espressione libera del ballo. Dopo qualche anno inizierà a studiare anche altri stili, quali danza classica e contemporanea. Arianna è inoltre fidanzata con un ragazzo napoletano, suo coetaneo, che si chiama Vincenzo, iscritto alla facoltà di radiologia. La ragazza pubblica spesso molte foto su Instagram con il suo ragazzo.

Cosa aspettarci dalla nuova edizione di Amici

Amici è un talent show il quale da l’opportunità a molti ragazzi di studiare e di fare carriera. Il programma inizia solitamente ad ottobre e va in onda il sabato pomeriggio in diretta su Canale 5: è la parte dedicata ai casting. Quindi ci saranno i concorrenti, divisi tra cantanti e ballerini, che si esibiscono davanti ai professori e saranno proprio quest’ultimi a decidere chi potrà studiare all’interno della scuola. La seconda parte del programma è il Serale: dopo diversi mesi, in cui gli allievi hanno approfondito gli studi, si sfideranno per decretare il vincitore finale.

L’esperienza di Arianna Forte al talent show condotto da Maria De Filippi

Arianna Forte è entrata nella scuola di Amici 18 di Maria De Filippi. Arianna è subito piaciuta agli insegnanti del talent, per esempio a Timor Steffens e Veronica Peparini, il quale l’hanno definita una ballerina poliedrica, perché è molto brava in stili di ballo differenti, dal ballo classico a quello moderno. Anche Alessandra Celentano, una delle professoresse più temute della scuola di Amici, le ha fatto i complimenti e a confessato di voler lavorare con lei dentro la scuola. Insomma, la giovane Arianna è riuscita a conquistare il consenso di tutti i professori, senza nessun dubbio.

