Mondiali snowboard 2019: data, diretta streaming tv e calendario Dove vedere in tv o streaming

Prima tappa dell’anno della Coppa del Mondo di snowboard 2019 e prima tappa della stagione per lo snowboard parallelo nel PSL che si terrà a Bad Gastein in Austria Martedì 8 Gennaio dalle 14.30. Esordio in stagione per il PSL dopo i due PGS tra Carezza e Cortina d’Ampezzo in cui l’Italia si è imposta su tutti con Roland Fischnaller. L’Italia si è esaltata nelle tappe di casa e ora va a caccia di successi anche nella specialità non olimpica. Nella scorsa edizione Maurizio Bormolini riuscì a salire sul gradino più basso del podio e, dopo il secondo posto di Cortina, arrivato dopo una gara all’ultimo decimo di secondo con Fishnaller, è da inserire tra i favoriti per la vittoria. Fishnaller è il detentore della coppa di specialità nello slalom ed ha conquistato proprio in Austria il titolo nel 2015 dimostrando grande feeling con la pista di Bad Gastein.

Mondiali Snowboard 2019: Fischnaller e Ledecka i gran favoriti

Nevin Galmarini sarà probabilmente l’outsider principale insieme ad austriaci e russi. Sarà da tenere d’occhio anche Aaron March in ottima forma nelle ultime apparizioni soprattutto nel PSL. Per quanto riguarda le donne la favorita è sicuramente il fenomeno Ester Ledecka che dovrà però guardarsi le spalle da Nadya Ochner, già vincitrice a Cartezza. Perfetto equilibrio invece per quanto riguarda il PSL con la tedesca Hofmeister, la russa Ekaterina Tudegeševa e la svizzera Julie Zogg a contendersi la vittoria.

LEGGI ANCHE: Come vedere Dazn su Smart TV o su Sky. Streaming e funzionamento

Mondiali snowboard 2019 PSL Bad Gastein

Martedì 8 gennaio

Ore 14.30 qualificazioni maschile e femminile

Ore 18.45 finali maschile e femminile

Mercoledì 9 gennaio

Ore 13 finali PSL team mixed

Dove seguire le gare in TV e streaming

Sarà possibile seguire le gare su Eurosport, canale 210 di Sky, e Rai Sport canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre. La sarà inoltre possibile vedere la competizione in streaming su Pc, Smartphone e Tablet tramite Eurosport player e Rai Play.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM