Superbrain 2019: conduttori, concorrenti e cast. Quando inizia Cast e anticipazioni Superbrain 2019

Finalmente sappiamo quando andrà in onda su Rai 1 Superbrain 2019.

Il programma condotto da Paola Perego, nelle precedenti edizioni ha conquistato i telespettatori e ottenuto ottimi ascolti tanto da garantirsi una nuova stagione. Lo show dopo alcuni anni è tornato in televisione nel gennaio 2018 ed è stato tra i programmi più visti di Rai 1. Saranno quattro gli appuntamenti della quarta edizione di Superbrain e ci saranno tante nuove prove di abilità per i concorrenti che prenderanno parte al programma.

Ai casting hanno partecipato persone di ogni età e di tutte le regioni italiane, pronte a mettersi in gioco e desiderose di dimostrare le proprie capacità. Le nuove puntate potranno contare sulla presenza di sfidanti ancora più geniali delle precedenti edizioni. Ci saranno poi anche gare internazionali in cui un concorrente della precedente stagione si scontrerà con un concorrente delle edizioni straniere del talent. Ma quando inizia Superbrain 2019?

Superbrain 2019: quando inizia e i conduttori

Superbrain 2019 inizierà il suo viaggio venerdì 11 gennaio 2019 alle 21.20 su Rai 1. Quest’anno Paola Perego sarà affiancata nella conduzione del programma da Francesco Paolantoni. All’attore comico spetterà quindi il compito di divertire il pubblico e guidare con la sua partner professionale i 68 concorrenti. Gli sfidanti si metteranno alla prova con performance e gare davvero straordinarie.

Il talent show nella sua precedente edizione ha anche rappresentato il ritorno in grande stile di Paola Perego dopo la bufera scoppiata a causa del tema trattato a Parliamone sabato. Le accuse e le dure polemiche nate dal programma hanno portato all’esclusione della Perego dalla Rai. Il successo di Superbrain nel 2018 ha quindi segnato la rivincita della conduttrice lombarda.

I concorrenti ed il cast di Superbrain 2019

Il game show intratterrà il pubblico per quattro appuntamenti distribuiti in quattro settimane fino quindi al primo febbraio. Durante la prima puntata 6 concorrenti geniali si sfideranno e cercheranno di sfruttare al meglio le loro incredibili capacità per conquistare la vittoria.

A valutare i concorrenti ci penseranno i tre VIP del mondo dello spettacolo scelti come giuria. Questi ultimi seguiranno con estrema attenzione le prove e sceglieranno le migliori performance. Successivamente la giuria, attraverso il voto del pubblico presente in studio, decreterà il vincitore assoluto che si aggiudicherà il premio in denaro.

