Premio Oscar 2019: data, nomination e favoriti. I pronostici Favoriti premio Oscar 2019

Chiuso il capitolo Golden Globes è già tempo di pensare agli Oscar. il 7 gennaio 2019 sono cominciate le votazioni degli oltre 7 mila membri dell’Academy. L’elenco completo delle nomination sarà diffuso soltanto il 22 gennaio 2019. Appuntamento, fissato al 24 febbraio per la 91esima cerimonia di consegna degli Academy Award. Anche se ancora manca l’ufficialità delle nomination, è già possibile restringere il campo rispetto alle pellicole rimaste in lizza.

Premio Oscar 2019: miglior film e attore protagonista

Dunque, cominciando, dal premio più prestigioso – quello per il “miglior film” – si possono citare, innanzitutto, Roma di Alfonso Cuaron e Green Book di Peter Farrelly. Il primo ha trionfato al Festival di Venezia, il secondo a quello di Toronto. Entrambi sono i più papabili per la nomination a miglior film oltre che per la vittoria finale. Nel frattempo, calano le quotazioni di First Man, la storia di Neil Armstrong, primo uomo a camminare sulla Luna, mentre salgono quelle di A Stat is Born con Lady Gaga e Blackkklansman di Spike Lee. Dovrebbe trovare spazio anche Vice con Christian Bale, alle prese con un’altra delle sue straordinarie “trasformazioni”.

Per quanto riguarda il premio di miglior regista, in testa sembra esserci sempre Quaron. Seguono Peter Farrelly (Green Book), l’esordiente Bradley Cooper (A Star is born), Adam McKay (Vice) e Spike Lee che sarebbe alla sua prima candidatura in questa categoria, oltre a Yorgos Lanthimos (La favorita). Proprio Bradley Cooper pare il favorito per la statuetta per il “miglior attore protagonista” insieme a Viggo Mortensen (Green Book) e Christian Bale (Vice). Difficilmente, questi ultimi tre verranno impensieriti da Rami Malek, vincitore nella stessa categoria ai Golden Globes grazie a Bohemian Rhapsody. Il premio di miglior attrice protagonista verso Glenn Close (The Wife) o Lady Gaga.

Premio Oscar 2019: miglior film straniero, ancora Roma

Escluso l’italiano Dogman, nella categoria “Miglior film straniero”, il favorito è sempre Roma di Alfonso Cuaron. A contendergli il premio, in primis, l’apprezzatissima produzione polacca Cold War e il giapponese Un Affare di famiglia. Potrebbero riservare qualche sorpresa Cafarnao (Libano), Burning (Corea del Sud) e Opera senza autore (Germania).

