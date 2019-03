Estrazione Lotto di oggi: numeri vincenti e ultime estrazioni in diretta Numeri vincenti Lotto

Estrazione Lotto: ecco i numeri vincenti di oggi. Le ultime estrazioni in diretta, incrociando le dita e sperando che sia tra i fortunati. Il gioco del Lotto è uno dei più amati nel nostro Paese, un appuntamento imperdibile per milioni di cittadini che sperano con una giocata di avere qualche soldo inaspettato in più o di fare vincite ben più importanti.

Estrazione Lotto di oggi: i numeri vincenti

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Lotto di oggi.





Estrazione Lotto: ritardi e numeri più frequenti

Questi i ritardi, ovvero i numeri che non escono da diversi turni per ogni ruota al momento. Tra parentesi il numero di turni in cui non compare il numero per la singola ruota.

Bari : 41 (87)

: 41 (87) Cagliari : 37 (84)

: 37 (84) Firenze : 66 (84)

: 66 (84) Genova : 80 (126)

: 80 (126) Milano : 33 (77)

: 33 (77) Napoli : 67 (92)

: 67 (92) Palermo : 46 (122)

: 46 (122) Roma : 42 (89)

: 42 (89) Torino : 50 (141)

: 50 (141) Venezia: 11 (98)

Di seguito l’elenco dei numeri più frequenti per ogni ruota. Ovvero quelli usciti più volte, a partire dal 1939. Tra parentesi la frequenza di uscita.

Bari : 48 (378)

: 48 (378) Cagliari : 80 (375)

: 80 (375) Firenze : 27 (373)

: 27 (373) Genova : 19 (366)

: 19 (366) Milano : 82 (381)

: 82 (381) Napoli : 45 (394)

: 45 (394) Palermo : 2 (372)

: 2 (372) Roma : 63 (373)

: 63 (373) Torino : 81 (375)

: 81 (375) Venezia: 86 (384)

Estrazione Lotto: come si gioca

Il gioco del Lotto prevede l’uscita di 5 numeri compresi tra 1 e 90 presso la Ruota Nazionale e le altre 10 Ruote di estrazione. Sarà inoltre possibile giocare sulla Ruota Tutte, che comprende tutte e 10 le Ruote di estrazione, fatta eccezione per la Ruota Nazionale.

Il massimo di numeri giocabile è di 10 numeri su una ruota sola o su più ruote. Si può giocare sulle seguenti uscite.

Estratto : 1 numero (pronosticabile anche l’ordine di estrazione);

: 1 numero (pronosticabile anche l’ordine di estrazione); Ambo : 2 numeri;

: 2 numeri; Terno : 3 numeri;

: 3 numeri; Quaterna : 4 numeri;

: 4 numeri; Cinquina: 5 numeri.

Le estrazioni avvengono 3 giorni a settimana. Più precisamente nei seguenti giorni.

Martedì ;

; Giovedì ;

; Sabato.

L’ora di estrazione è tra le 20 e le 20.30 e l’ultima giocata è accettata entro le 19.30. La possibilità di giocare per l’estrazione successiva riprende alle 21.30 circa, quindi 1 ora dopo l’avvenuta estrazione.

Il minimo giocabile al Lotto ammonta a 1 euro. Il massimo giocabile, invece, ammonta a 200 euro. Si può vincere un massimo di 6 milioni di euro per ogni schedina.

Estrazione Lotto: cosa fare in caso di vincita

È possibile consultare i numeri usciti, oltre che sul nostro sito, anche sul Bollettino Ufficiale. Per riscuotere la vincita si avranno 60 giorni di tempo a partire dalla pubblicazione dei numeri vincenti sul Bollettino Ufficiale.

LA PAGINA TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM