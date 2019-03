Ricky Martin: figli, età e marito. Chi è l’artista e vita privata Chi è Ricky Martin

Ricky Martin è diventato papà per la terza volta. Il cantante a poche ore dai Golden Globes, ha condiviso su Instagram una foto in cui culla nel passeggino la figlia e contemporaneamente si prepara per l’importante serata. Pochi minuti dopo aver postato l’immagine, milioni di follower hanno inondato Ricky Martin di calorosi messaggi di auguri per il lieto evento. La piccola Lucia non solo è la prima figlia femmina dell’artista ma è anche la prima avuta assieme al marito Jwan Josef. Ricky infatti era già padre dei due gemelli Valentino e Matteo prima di iniziare la relazione con Jwan.

L’artista siriano ha subito condiviso la cura dei bambini e grazie alla madre surrogata, la splendida coppia adesso ha un nuovo componente della famiglia a cui badare. Il cantante portoricano sta vivendo un periodo ricco di soddisfazioni private e professionali. Questi successi sono dovuti alla grande determinazione e all’energia che Ricky ha dimostrato in questi anni. Ma cosa sappiamo della vita privata e professionale dell’artista?

Chi è Ricky Martin: età, biografia e carriera

Enrique Martin Morales, questo il vero nome di Ricky Martin, nasce a San Juan il 24 dicembre del 1971 sotto il segno zodiacale del Capricorno. Dopo un’infanzia e un’adolescenza tranquilla, inizia da giovanissimo la carriera artistica. Nell’82 prova ad entrare nella boy band latina dei Menudo ma viene scartato. Per nulla scoraggiato dal rifiuto, Ricky ci riprova due anni dopo e questa volta viene preso. Trascorre così anni di viaggi e successo per poi decidere di intraprendere la carriera da solista.

Dopo aver lavorato a New York e Città del Messico, il cantante firma un contratto con la Sony e pubblica l’album Ricky Martin e Me Amaras. Si rende così noto al grande pubblico ma il suo successo resta limitato ai paesi latini. Sarà l’album A medio vivir ed il singolo Maria a fare di Ricky Martin un idolo della musica pop.

I duetti e la carriera d’attore di Ricky Martin

Da quel momento la stella del cantante non si è mai eclissata ed ha collezionato nel corso degli anni un successo dopo l’altro. Ricky ha duettato con le più grandi star della musica e si è cimentato anche nella recitazione con ottimi risultati. Proprio per la sua interpretazione in American Crime Story di Antonio D’Amico, partner di Gianni Versace, ha ricevuto dalla critica commenti molto positivi. Grande attesa c’è per la prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te che avrà come ospite bomba proprio Ricky Martin. Il cantante ha potuto contare in questi anni sul supporto del marito e dei figli che lo hanno sempre incoraggiato e spronato.

La vita privata di Ricky Martin: i figli e il marito

Prima del suo coming out, Ricky Martin ha avuto nel 2008 tramite maternità surrogata i due gemelli Matteo e Valentino. Nel 2010 il cantante ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità e nel 2016 ha conosciuto il pittore siriano Jwan Yosef.

Tra i due artisti è scoppiato immediatamente l’amore e hanno cresciuto insiemi i figli. Nel 2018 la coppia si è sposata e nel gennaio 2019 è nata la piccola Lucia. Nonostante gli innumerevoli impegni, Ricky e Jwan non trascurano mai i figli che rappresentano per entrambi la gioia più grande.

