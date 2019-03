Marco Maddaloni: figli, età e altezza. Chi è il judoka | Isola dei famosi Chi è Marco Maddaloni

Marco Maddaloni è nato a Napoli il 7 dicembre del 1984 ed è un campione di judo della Nazionale Italiana. È figlio di Giovanni Maddaloni e Caterina Iuliano e proprio il padre aveva una scuola di judo al centro di Napoli.

Così, fin da piccolo, Marco ha imparato – insieme al fratello Giuseppe – le prime mosse di judo”

La carriera di Marco Maddaloni

Marco Maddaloni, a soli 17 anni, diventa il campione assoluto della Repubblica Italiana nella categoria under 23, un record senza precedenti. L’anno seguente Marco diventa vice campione europeo junior e nel 2004, e poi di nuovo l’anno successivo, vinse due campionati europei under 23. Era inoltre un Carabiniere e poco dopo entrò a far parte della Polizia di Stato.

La moglie e i due bambini

Marco si è sposato nel 2015 con la bellissima Romina Giamminelli, la quale è originaria delle Seychelles ed è una consulente di fitness. Dal loro matrimonio è nato dopo due anni, il piccolo Giovanni e qualche mese fa la seconda figlia di nome Giselle Marie. La nascita della bimba, racconta il judoka, è avvenuta in momento brutto della sua vita e le ha portato molta gioia: infatti Marco ha dovuto abbandonare il mondo del judo dopo un infortunio e la conseguente operazione al ginocchio.

Marco Maddaloni e la televisione

Marco Maddaloni ha partecipato nel 2013, in coppia con il campione nazionale di nuoto Massimo Rosolino, al reality show Pechino Express. Il programma consiste in una gara in cui si sfidano dieci coppie in un percorso lungo 8.000 km per raggiungere una meta (ogni anno la meta cambia). Ogni coppia ha a disposizione pochi soldi e per questo devono chiedere agli abitante del luogo di essere ospitati la notte e di essere accompagnati in determinati posti, senza però potendo pagare. Quest’anno il judoka si dice abbia scelto invece di partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda prossimamente su Canale 5.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM