Quanto ha guadagnato Claudio Baglioni a Sanremo 2019, il cachet totale Stipendio Baglioni al Festival di Sanremo 2019

Il 2019 ormai si è già avviato da tempo, a “confermarlo” anche l’imminente arrivo del Festival di Sanremo 2019. Il programma andrà in onda da martedì 5 a sabato 9 febbraio. Il direttore artistico anche quest’anno sarà Claudio Baglioni, affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nonostante non sia ancora iniziato, molte persone stanno già scatenando polemiche in merito ai cachet, costi, incassi e ricavi. A generare ancor più dibattiti è poi la domanda: quanto guadagneranno conduttori e ospiti? Vediamo allora una stima dei costi e guadagni.

Sanremo 2019: quanto verrà a costare?

Come forse molti già sanno, il secondo festival di Baglioni non vedrà la presenza di ospiti internazionali. Il livello dei personaggi invitati come ospiti sarà comunque elevato ma, come ribadito da Claudio Fasulo (uno degli autori della kermesse musicale) in una conferenza stampa, negli ultimi anni all’Ariston c’è stata “un’enorme compressione della spesa, ma non del prodotto”.

Nonostante la “compressione della spesa”, secondo le previsioni di 105.net, il festival dovrebbe costare circa 12 milioni di euro, più i costi fissi di ogni edizione, come i 5 milioni per la convenzione con l’Ariston. Per quanto riguarda i ricavi, invece, dovrebbero essere circa 25 milioni di euro. Se la cifra sarà effettivamente raggiunta ci sarebbe un incremento del 5% rispetto all’anno scorso (un record per il festival).

Compensi per Claudio Baglioni, co-conduttori e ospiti di Sanremo 2019

Quello che indigna maggiormente molte persone del pubblico e non solo sono i possibili compensi di conduttori e ospiti. Non si conoscono le cifre ufficiali, dato che i diretti interessati non hanno né smentito né confermato, ma di possibili guadagni.

Partendo dal direttore artistico, Claudio Baglioni, Radio 105 ha rivelato un possibile guadagno del cantante pari a 800 mila euro. Nel caso in cui la cifra venisse confermata l’uomo avrebbe incassato 200 mila euro in più rispetto all’anno precedente. Passando a Claudio Bisio, si parla di 400 mila euro per condurre le 5 serate. Cifra percepita nella scorsa edizione da Michelle Hunziker. La “più economica” sembra essere Virginia Raffaele con un probabile cachet di “soli” 300 mila euro.

