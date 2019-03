Ligabue tour 2019: date, stadi, concerti e biglietti. Quando inizia Tour Luciano Ligabue 2019, date e stadi

Non sarà solo l’anno del Jova Beach Tour. Conto alla rovescia per conoscere le date e gli stadi toccati dal Ligabue Tour 2019. A darne l’annuncio lo stesso rocker sul suo canale Instagram. Intento a bere in una tazza, su uno sfondo in bianco e nero, il post ha entusiasmato i suoi fan. “Mi dicono che tra una settimana escono le date”. Giovedì 24 gennaio 2019 è il giorno X. Ligabue porterà negli stadi italiani gli inediti del suo nuovo album, la cui anteprima è stata recentemente rappresentata dal brano Luci d’America. L’attesa è certamente grande, visto il seguito del cantante di Correggio.

Ligabue Tour 2019: ecco le date

Sono uscite le date del Ligabue Tour 2019 verso le ore 13 di giovedì 24 gennaio 2019. Eccole di seguito.

14 giugno : Bari, Stadio San Nicola;

: Bari, Stadio San Nicola; 17 giugno : Messina, Stadio San Filippo;

: Messina, Stadio San Filippo; 21 giugno : Pescara, Stadio Adriatico;

: Pescara, Stadio Adriatico; 25 giugno : Firenze, Stadio Artemio Franchi;

: Firenze, Stadio Artemio Franchi; 28 giugno : Milano, Stadio San Siro;

: Milano, Stadio San Siro; 2 luglio : Torino, Stadio Olimpico;

: Torino, Stadio Olimpico; 6 luglio : Bologna, Stadio Dall’Ara;

: Bologna, Stadio Dall’Ara; 9 luglio : Padova, Stadio Euganeo;

: Padova, Stadio Euganeo; 12 luglio: Roma, Stadio Olimpico.

Ligabue Tour 2019: date e città

Toccherà diverse città italiane il Ligabue Tour 2019, tra cui Roma, Milano e Torino. Ma l’attesa è anche di sapere se ci sarà il concerto di Campovolo. Il 24 gennaio conosceremo quindi le date ufficiali del tour e le città toccate. Non appena uscirà il calendario, non esiteremo ad aggiornarvi.

Album “Start” ecco i titoli delle canzoni

“Polvere di stelle” “Ancora noi” “Luci d’America” “Quello che mi fa la guerra” “Mai dire mai” “Certe donne brillano” “Vita morte e miracoli” “La cattiva compagnia” “Io in questo mondo” “Il tempo davanti”

Ligabue Tour 2019: si comincia da Luci d’America

Oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube in una sola settimana per il nuovo singolo di Luciano Ligabue, Luci d’America, che anticipa il nuovo album. Un video che racchiude alcuni luoghi di un’America epica e radicata nell’immaginario popolare, tra natura selvaggia e modernità, in un incrocio di ritmi visivi e sonori. Il videoclip, scritto e diretto da Marco Salom, è stato girato in California.

Ligabue Tour 2019: nuovo album, quando esce

Luci d’America, abbiamo scritto, è solo un antipasto del nuovo album. Questo si chiamerà START e la sua uscita è prevista proprio a marzo, mese in cui Ligabue compirà 59 anni. “Mentre si festeggia il primo posto in radio di Luci d’America io vi scrivo il titolo del mio nuovo disco: START”. L’annuncio è arrivato ancora una volta da Ligabue su Instagram.

