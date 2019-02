Ultimo a Sanremo 2019: età, fidanzata e vita privata. Chi è Chi è Ultimo e carriera del cantante

A partire da martedì 5 febbraio 2019, ritorna il Festival della canzone italiana. Tra i concorrenti in gara c’è anche il cantautore romano Ultimo, vincitore di Sanremo Giovani 2018.

Chi è il vincitore di Sanremo giovani, Ultimo

Chi è Ultimo, l’artista vincitore di Sanremo Giovani 2018? Si tratta di un cantautore romano di 22 anni (nato a Roma nel gennaio del 1996). Il suo vero nome è Niccolò Moriconi e la scelta del particolare nome d’arte è dovuta ad una condizione, quella dell’ultimo appunto, in cui si è trovato a vivere più di una volta il ragazzo. Uno status che sente appartenergli tutt’ora: “Ultimo è una condizione in cui io mi sono sentito e in cui mi sento tuttora”.

Gli inizi del giovane cantautore romano

Il palco dell’Ariston non è stato il suo debutto. Prima di Sanremo, nel 2016, Ultimo ha infatti partecipato e vinto ad un importante concorso di musica hip hop. Quello della musica è un rapporto d’amore che dura da anni. L’artista studia infatti pianoforte dall’età di 8 anni e scrive canzoni da quando ne aveva 14 di anni. Nel 2017 si fa conoscere aprendo i concerti di Fabrizio Moro. Al momento ha pubblicato due album: Pianeti e Peter Pan.

Il brano con cui ha vinto Sanremo Giovani 2018, aggiudicandosi un posto in gara tra i “Big” a Sanremo 2019, è Il ballo delle incertezze. La canzone è dedicata a tutte le persone che non hanno un futuro certo: “Il ballo delle incertezze è un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società; chi ha più domande che risposte; è il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato”. Ultimo ha dedicato la vittoria del brano al fratello malato (non si sa di quale malattia soffra). Dopo il festival inizierà un tour tutto suo, in giro per l’Italia, per presentare l’album Peter Pan.

Chi è Federica, la fidanzata del cantautore

Ultimo è fidanzato da tempo con una ragazza romana, Federica, che compare spesso con lui sui social. Una ragazza semplice, del tutto estranea al mondo dello spettacolo. A lei, l’artista ha dedicato la canzone La stella più fragile dell’universo.

