Francesco Renga: età, altezza, figli e compagna. Chi è a Sanremo

Uno dei migliori artisti del panorama musicale italiano. Una figura di spicco in toto nel mondo del pop rock italiano. Pierfrancesco negli ultimi anni ha preso parte a programmi televisivi come “The Voice of Italy 2018” in qualità di giudice e “Amici di Maria de Filippi“, sempre come membro della giuria.

Biografia e carriera di Francesco Renga

Il cantautore vincitore della 55a edizione del Festival di Sanremo nasce a Udine il 12 giugno 1968. Padre di origine sarda e madre di origine siciliana, Francesco cresce a Brescia.

Un destino il suo nel segno della musica e della composizione. Il primo successo in carriera arriva nel 1990, quando pubblica il suo primo album con i Timoria, dal titolo “Colori che esplodono“. In breve tempo si trova con la band a cavalcare i palcoscenici di vari paesi in giro per l’Europa, nel segno della sua incredibile voce. Nel 1991 vince il premio della critica nella sezione Giovani del Festival di Sanremo.

Sempre con i Timoria crea l’album “Viaggio senza Vento“, considerato uno dei dischi rock italiani più belli e influenti di sempre. Si separa dalla band nel nel 1998 con la raccolta “Senzatempo“, per intraprendere la carriera da solista.

Francesco Renga: la carriera da solista e Sanremo

Dopo un periodo di pausa dalla scena musicale torna da solista. Succede nel 2000, con l’uscita dell’album omonimo “Francesco Renga“, anticipato l’anno prima dal singolo “Affogo, Baby“. Un album che, a sentire le parole dello stesso Renga “non rivela ancora del tutto le potenzialità del cantautore bresciano“.

L’anno dopo prende ancora parte a Sanremo Giovani, vincendo il suo secondo premio della critica. Il Festival è nelle sue vene, vincerlo nel suo destino. Nel 2002 esce il secondo album in studio “Tracce“, pubblicato contemporaneamente alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo in veste di Big, con “Tracce di te“.

La definitiva consacrazione avviene nel 2005: il singolo “Angelo” gli permette di vincere la 55a edizione del prestigioso Festival. Seguono una serie di album come “Ferro e Cartone” (celebre per il singolo “Cambio di direzione“) che lanciano la sua carriera musicale.

Partecipa ad altre due edizioni del Festival: nel 2009 con “Uomo senza età” e nel 2012 con “La tua Bellezza“.

La vita privata di Francesco Renga: moglie, figli e amori passati

Alto 1.78 metri e col peso di 68 chili, il cantautore di origini bresciane è considerato a tutti gli effetti un sex symbol del pubblico femminile.

Francesco Renga è sempre stato un geloso custode della sua vita privata. Nel 2004 si sposa con l’ormai ex moglie Ambra Angiolini. La loro relazione dura fino al 2015, anno in cui a causa di un tradimento avviene la separazione.

I figli di Francesco, Leonardo e Jolanda Renga, stanno alla base di un rapporto fra il cantante e l’ex moglie non soltanto cordiale e civile, ma anche collaborativo. Per i due la famiglia rappresenta un impegno serio che trascende le vicende personali.

Oggi Renga non è sposato, ma in seguito alla separazione con la Angiolini ha iniziato una relazione con Diana Poloni, ristoratrice bresciana. Come di consueto però Francesco preferisce tenere la propria storia sentimentale lontano dai riflettori.

