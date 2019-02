Trading online Poste Italiane 2019: costo, come investire e guida Poste Italiane e trading online, la guida

Investire con il trading online si può fare anche tramite Poste Italiane e in particolare BancoPosta. Da professionisti e appassionati di finanza a quelli che si sono avvicinati al trading online con le guide disponibili su internet, il passo è stato breve. Il trading online è alla portata di tutti? La risposta è no: meglio orientarsi prima e sapere come funziona questa forma di investimento. Tuttavia Poste Italiane rientra nel novero delle piattaforme che consentono il trading online, ma come funziona esattamente e quali sono i costi da sostenere? Andiamo a rispondere.

Trading online Poste Italiane: caratteristiche principali

Poste Italiane informa che con il trading online BancoPosta sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:

Negoziare più di 10 mila strumenti finanziari e covered warrant;

Aderire alle offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione;

Partecipare alle aste dei titoli di stato;

Aderire online ai collocamenti di obbligazioni e certificates offerti in esclusiva direttamente da BancoPosta.

Chi opererà trading online BancoPosta avrà a disposizione schede prodotto, notizie specializzate sul tema, analisi tematica e guide complete da consultare, tra cui spicca la formazione multimediale per avvicinarsi ai mercati e alle forme e ai prodotti di investimento. Inoltre la piattaforma sulla quale operare, spiega Poste, sarà dinamica e personalizzabile.

Trading online Poste Italiane: i costi

Nessun canone mensile da pagare e neppure le spese di attivazione del servizio sono previste, ma solo per il Profilo Base. Per il Profilo Avanzato, invece, è previsto un canone di 2 euro al mese.

Poste pubblica anche le spese relative alle commissioni di negoziazione, che sono le seguenti.

18 euro massimo a eseguito con commissioni variabili;

a eseguito con commissioni variabili; 10 euro massimo a eseguito con commissioni fisse. Questa opzione è valida solo per il Profilo Avanzato.

Trading online Poste Italiane: come fare

Per effettuare operazioni di trading online BancoPosta sarà necessario essere titolare di un conto corrente BancoPosta e attivare il servizio di internet banking BancoPosta Online. Le operazioni di investimento sono subordinate alla sottoscrizione di un contratto per la prestazioni dei servizi e di attività di investimento, nonché alla titolarità di un deposito titolo. Tali sottoscrizioni potranno essere effettuate presso l’ufficio postale.

Trading online Poste Italiane: profilo base e avanzato, quale scegliere

Per le quotazioni di Borsa sarà possibile operare su tutti i titoli quotati su mercati regolamentati italiani ed europei.

Inoltre, come abbiamo già accennato, sarà possibile scegliere due tipi di profili.

Profilo Base , che dà diritto ai seguenti servizi. Quotazioni di Borsa; Grafici; Grafici di analisi tecnica; News e aggiornamenti in tempo reale; Ricerca titoli; Posizione portafoglio; Lista Preferiti; Ordini condizionati; Lista delle operazioni; Analisi tecnica; Analisi fondamentale; Contenuti e guide multimediali.

, che dà diritto ai seguenti servizi. Profilo Avanzato , che oltre a quelli sopra elencati, dà diritto anche ai seguenti servizi aggiuntivi. Book a 5 livelli real time in modalità push sul mercato secondario (per sedi di esecuzione italiane); Analisi tecnica e fondamentale di tipo evoluto (ma solo per il mercato italiano); Book in popup dispositivo.

, che oltre a quelli sopra elencati, dà diritto anche ai seguenti servizi aggiuntivi.

