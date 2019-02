Quarta serata Sanremo 2019: duetti, ospiti e anticipazioni 8 febbraio Programma quarta serata Sanremo 2019

Per il secondo anno consecutivo, Claudio Baglioni conduce il Festival Della Canzone Italiana. In compagnia di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, il cantante spera di ottenere, o di duplicare, gli ascolti registrati lo scorso anno.

La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo avrà inizio martedì 5 febbraio, per terminare con la serata finale sabato 9 febbraio. Tante novità caratterizzeranno Sanremo 2019. Molte di esse, però, saranno annunciate durante la prima conferenza stampa.

Quarta serata Sanremo 2019: ospiti e novità di quest’anno

Quest’anno, in modo particolare, è stata abolita la categoria giovani. le nuove proposte, infatti, hanno avuto l’opportunità di esibirsi durante il Talent Show Sanremo Giovani. I due vincitori andranno ad aggiungersi ai ventidue cantanti in gara.

I protagonisti di questa edizione saranno, dunque, ventiquattro. Non vi sarà più, inoltre, la divisione per categorie. Tra i cantanti che concorreranno per la vittoria finale, quest’anno ritroviamo Daniele Silvestri, Paola Turci e Il Volo. Oltre a Nino D’Angelo in compagnia del giovane Livio Cori. E ancora Simone Cristicchi e tanti altri.

Cesare Cremonini: una notte a San Siro, scaletta e anticipazioni su Rai 2

Quarta serata Sanremo 2019: duetti, anticipazioni puntata 8 febbraio

La quarta puntata, come di consueto, vedrà dodici dei ventiquattro concorrenti alle prese con i duetti. Solo la metà, infatti, avrà l’opportunità di duettare con un altro cantante. In compagnia di amici e colleghi, regaleranno ai telespettatori una versione diversa dei loro brani.

Avremo l’onore di ascoltare, durante la quarta serata, duetti davvero entusiasmanti. Come per esempio Daniele Silvestri in compagnia di Manuel Agnelli, voce inconfondibile degli Afterhours. Mentre Simone Cristicchi si cimenterà in un duetto con Ermal Meta, vincitore insieme a Fabrizio Moro della scorsa edizione.

Moro, dal canto suo, sarà di nuovo protagonista del Festival Sanremo, duettando con Ultimo. L’artista poco più che ventenne è vincitore a sua volta della categoria Giovani 2018. Infine, l’eccentrica Loredana Berté si esibirà in duetto con Irene Grandi, artista ben nota per la sua voce graffiante.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM