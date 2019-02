Bollo auto 2019: abolizione superbollo per tutti, ecco il dl in pdf gratis

Bollo auto 2019: abolizione superbollo per tutti, ecco il dl in pdf gratis Decreto abolizione superbollo auto in pdf

Sul finire dello scorso anno si è parlato ampiamente di una riforma del bollo auto, che alla fine non c’è stata. Si è parlato poi dell’abolizione del superbollo, una novità che in molti, soprattutto i proprietari delle supercar, attendono da tempo. Nel 2011 fu introdotta dal governo Berlusconi, nel 2012 il governo Monti inasprì duramente l’imposta contribuendo a rendere ancora più difficile la risalita per un settore già in crisi. Vogliamo quindi proporvi il testo di un disegno di legge su iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi, in merito all’abolizione del superbollo. E più precisamente all’abrogazione del comma 21 dell’art. 23 del DL n. 98/2011 relativo all’addizionale erariale sulla tassa automobilistica.

Bollo auto 2019: abolizione superbollo, la proposta

Un disegno di legge che ha l’obiettivo di eliminare il superbollo auto. Una proposta comunicata alla Presidenza lo scorso settembre, ma che non ha avuto un seguito importante. Nel testo si ricapitola l’addizionale erariale annua del bollo auto sui veicoli di potenza superiore a 225 kilowattora (dal 2012 soglia abbassata a 185 Kw), con importo pari a 10 euro per ogni kW di potenza superiore (20 euro dal 2012). De Bertoldi scrive di finalità iniziali contraddette da un reale effetto contrario fortemente penalizzante per il mercato dell’auto e il suo indotto.

Bollo auto 2019: il superbollo e gli effetti negativi

“Le principali associazioni della filiera automotive evidenziano come dal 2012 si è determinata una perdita complessiva, tra minori entrate fiscali e mancato introito, di circa 140 milioni di euro”. Perdite che il senatore FdI riepiloga nel modo seguente:

Stato : 93 milioni di euro di minori entrate di gettito Iva e 13 milioni di euro di superbollo;

: 93 milioni di euro di minori entrate di gettito Iva e 13 milioni di euro di superbollo; Regioni : 19,8 milioni di euro di mancato pagamento del bollo;

: 19,8 milioni di euro di mancato pagamento del bollo; Province: 5,2 milioni di euro di mancata Imposta Provinciale di Trascrizione e circa 9 milioni di euro di addizionale su Rca.

A seguito dell’introduzione e del conseguente inasprimento del superbollo si sono verificate le logiche conseguenze della misura. Ovvero la riduzione delle nuove immatricolazioni delle auto eccedenti i 185 kW. Per questo motivo l’iniziativa del superbollo ha fallito la sua missione e la sua eliminazione potrà incunearsi nel tentativo di risollevare “un’area industriale d’eccellenza tipicamente italiana, in grado di generare sicuramente nuovi posti di lavoro”. E inoltre per dare un segnale di rilancio al mercato dell’auto e far tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti.

Bollo auto 2019: abolizione superbollo, la proposta in pdf

La conclusione è ben nota. L’abolizione del superbollo non c’è stata. Se ne riparlerà, forse prossimamente, sulla base dell’iniziativa del Dl proposto da De Bertoldi. Nel frattempo, vi lasciamo di seguito il testo del Dl integrale in pdf gratuito, facilmente scaricabile sul vostro dispositivo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM