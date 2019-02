Modello Sr163 Inps da scaricare in pdf gratis. Cos’è e come inviarlo

Il modello Sr163 è quel modulo da compilare al fine di ricevere alcuni tipi di prestazioni di sostegno al reddito. Tra queste spiccano l’indennità di disoccupazione Naspi, il bonus bebè e il bonus mamma domani. Il modulo Sr163 contiene dei dati relativi all’Iban del conto corrente bancario o postale (o della carta prepagata munita di codice) sul quale l’Inps accrediterà i soldi. Andiamo a vedere più nel dettaglio a cosa serve il modello Sr163. Alla fine di questo articolo potrete trovare il collegamento diretto al modulo in pdf da scaricare.

Modello Sr163 Inps: a cosa serve e com’è fatto

Per ottenere una prestazione a sostegno del reddito, il potenziale beneficiario deve presentare apposita domanda tramite specifico modulo. A questo dovrà allegare in ogni caso il modello Sr163. Quest’ultimo è un documento indispensabile per ottenere l’erogazione della prestazione sul proprio conto o carta con Iban e dovrà essere firmato e timbrato dalla banca o dall’ufficio postale di riferimento.

Com’è fatto il modulo Sr163? Nella prima parte del documento bisognerà indicare l’ufficio Inps competente al quale trasmettere il modello, quindi inserire i propri dati anagrafici e di contatto. Di seguito bisognerà compilare la voce che richiede il tipo di prestazione richiesta, mentre nella parte conclusiva della prima pagina bisognerà spuntare la casella dell’opzione preferita per l’accredito. Infatti sarà possibile chiedere il pagamento tramite i seguenti canali.

Bonifico domiciliato presso ufficio postale;

Conto corrente bancario o postale;

Libretto postale;

Carta di pagamento con Iban.

E quindi l’indirizzo dell’ufficio postale o della filiale bancaria.

Nell’ultima pagina, infine, bisognerà indicare il numero Iban, il codice fiscale associato allo stesso, data e firma. In conclusione, l’informativa sulla privacy.

Modello Sr163 Inps: come inviarlo

Ci sono diversi modi per trasmettere il modello Sr163.

Recarsi fisicamente presso un ufficio della sede Inps territorialmente competente;

territorialmente competente; Sito web , tramite il sito Inps tramite accesso con Pin Inps Dispositivo;

, tramite il sito Inps tramite accesso con Pin Inps Dispositivo; via PEC ;

; via e-mail, con in allegato la copia di un documento d’identità. La mail dovrà essere inoltrata all’indirizzo istituzionale della sezione dedicata alle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps territorialmente competente.

Modello Sr163: modulo in pdf scaricabile

Selezionando il link seguente, potrete scaricare il modello Sr163 in pdf scaricabile e stampabile, pronto per la compilazione.

