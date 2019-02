Daytime Isola dei Famosi 2019: orario e dove vedere in streaming Diretta daytime Isola dei Famosi 2019

Dopo un anno di attesa, qualche giorno fa (24 gennaio 2019) è iniziata la 14esima edizione de l’Isola dei Famosi, il famoso reality show in cui i concorrenti (vip) trascorrono i giorni su un’isola deserta procacciandosi cibo e vivendo come veri e propri naufraghi. Alle redini del gioco, la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Per Alessia Marcuzzi si tratta della quinta conduzione consecutiva: ” Non ho mai pensato di lasciare l’Isola -ha dichiarato recentemente la conduttrice- anche se le difficoltà, specialmente quest’anno, sono state parecchie. Durante l’estate, anzi, ho pensato che mi mancava l’Isola: nonostante le sofferenze che porta la sua gestione, rimane uno dei programmi più pop e affascinanti della nostra tv”.

Quando, dove e come vedere l’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi va in onda ogni giovedì sera alle 21.30 circa su Canale 5. Per vedere il programma in diretta, quindi, basta sintonizzarsi al canale 5 o 505 del digitale terrestre o, per chi è in possesso del decoder di Sky, al canale 105. Ovviamente è possibile seguire l’Isola anche in streaming: il reality va in onda anche in diretta sulla piattaforma Mediaset Play, accessibile da pc, smartphone e tablet.

“Daytime” Isola dei famosi 2019

Su canale 5, è possibile anche vedere la striscia quotidiana di circa 10 minuti alle ore 16.05 circa, mentre alle 18.30 la trasmissione Pomeriggio Cinque fornisce le ultime notizie dell’Isola. Uno spazio quotidiano sulla vita dei naufraghi è offerta anche da italia 1: dal lunedì al venerdì alle 17.55, con una replica il giorno successivo alle 12.10.

Per i grandi fan del reality, è possibile vedere l’Extended Edition. Quest’ultima va in onda dal lunedì al venerdì su Mediaset Extra alle ore 20.30, ad esclusione del giovedì quando si trasmette la diretta su canale 5. L’Isola dei Famosi– Extended Edition va in onda anche su La5, dal lunedì al venerdì, alle 12.00 e dopo la mezzanotte, e il sabato mattina alle 8.00.

