Semifinali Coppa Italia 2019: data, calendario e tabellone Data semifinali Coppa Italia 2019

I quarti di finale di Coppa Italia si aprono martedì 29 gennaio con Milan-Napoli, replica della 21a giornata di campionato. Da ora i giochi per la coppa si fanno caldi, rendendo le sfide in campo più accese ed attraenti. Chi vincerà la gara secca dei quarti accederà alla semifinali, con andata il 27 febbraio e ritorno il 24 aprile.

Semifinali Coppa Italia 2019: data

Le semifinali di Coppa Italia, a differenza di tutti gli altri match della competizione, saranno con la formula di andata e ritorno; 180 minuti per decidere il vincitore e nel caso di parità (calcolando gol in casa e in trasferta) la partita si potrà protrarre ai supplementari e nel caso fino ai rigori.

Le date indicate per le partite delle semifinali sono 2: il 27 febbraio per il match d’andata e i 24 aprile per quello di ritorno.

Semifinali Coppa Italia 2019: Calendario e Tabellone

Prima delle semifinali rimangono ancora da giocare i quarti di finale, che cominceranno martedì 29 gennaio e termineranno giovedì 31 gennaio. Le partite che si giocheranno sono:

29/1 h 20:45 Milan-Napoli Stadio G.Meazza, Milano

Stadio G.Meazza, Milano 30/1 h 18:15 Fiorentina-Roma Stadio A.Franchi, Firenze

Stadio A.Franchi, Firenze 30/1 h 20:45 Atalanta-Juventus Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo

Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo 31/1 h 21:00 Inter-Lazio Stadio G.Meazza, Milano

I vincitori di questi scontri diretti andranno a scontrarsi in semifinale, con partita di andata fissata al 27 febbraio e quella di ritorno al 24 aprile:

Vincente tra Mil-Nap e Vincente tra Int-Laz (h nd)

e Vincente tra (h nd) Vincente tra Fio-Rom e Vincente tra Ata-Juv (h nd)

Le due squadre vincitrici giocheranno la finale come ogni anno allo Stadio Olimpico di Roma il 15 Maggio ad un orario ancora da definire.

Semifinali Coppa Italia 2019: dove vedere le partite

Anche quest’anno come da molti anni a questa parte, le partite di Coppa Italia sono un’esclusiva Rai. Per guardarle ci basterà perciò accendere la televisione e sintonizzarci sui canali Rai; oppure per i più tecnologici si potrà seguire le partite da smartphone, pc o tablet mediante l’applicazione RaiPlay.

