Non mentire: trama, cast fiction e quante puntate. Streaming, tv e replica

Manca poco alla messa in onda di Non mentire. La miniserie televisiva diretta da Gianluca Maria Tavarelli andrà in onda a breve su Canale 5. Reduce dal grande successo di Liberi di scegliere, Alessandro Preziosi sarà protagonista della fiction insieme a Greta Scarano.

Non mentire è un remake della famosa serie televisiva inglese Liar- l’amore bugiardo. Poche modifiche sono state apportate alla trama originale per adattarla alla realtà nel nostro Paese. Un thriller quindi quello che ci aspetta, tra misteri, enigmi e bugie. Ma quando andrà in onda la prima puntata?

Quando inizia Non mentire: la trama e numero puntate della fiction

Domenica 17 febbraio 2019 su Canale 5 alle 21.15 circa andrà in onda la prima puntata di Non Mentire. La serie, composta da tre puntate, ruota attorno al dubbio sull’innocenza o meno dei protagonisti. La fiction racconta di Laura, professoressa in un liceo di Torino, e Andrea, brillante chirurgo. Il figlio dell’uomo è uno studente di Laura e proprio per questo i due si conoscono. Con il suo fascino Andrea strappa un appuntamento alla donna che sembra andare nel migliore dei modi.

Il giorno dopo l’elegante medico aspetta con ansia di rivedere la donna ma le cose non sembrano essere andate alla stesso modo per Laura che denuncia Andrea per stupro. Entrambi i protagonisti di Non mentire hanno versioni diverse della serata e sembrano sinceri. Sarà difficile capire cosa sia successo davvero durante l’appuntamento. Sarà compito della polizia indagare sull’accaduto e scoprire la verità che si cela dietro questa terribile storia. Tra interrogatori, false piste e bugie, la vita di Andrea e Laura non sarà più la stessa.

Non mentire: il cast

Il cast di Non mentire ha come protagonisti Alessandro Preziosi nei panni di Andrea e Greta Scarano nel ruolo di Laura. Hanno partecipato alle riprese della fiction anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia e Claudia Potenza. Completano il cast Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martani.

