Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: consulenti a tempo indeterminato Assunzioni Poste a febbraio

Tra le offerte di lavoro disponibili sul mercato spiccano quelle proposte da Poste Italiane, che sulla sua pagina di recruitment cerca personale da assumere. I profili professionali cercati? Si tratta per lo più di consulenti finanziari da assumere con contratto a tempo indeterminato, ma anche apprendistato formativo per i più giovani. Per ogni profilo Poste specifica i requisiti richiesti e le mansioni da svolgere in caso di assunzione. Andiamo a vedere quali sono i profili professionali coinvolti nelle nuove assunzioni di Poste Italiane e come candidarsi.

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: specialisti consulenti mobili

La prima posizione cercata riguarda la ricerca di specialisti consulenti mobili in area Professional, con profilo senior finanziario/assicurativo.

Nel contesto dei Servizi Finanziari e per rafforzare la rete commerciale, seguendo le linee del Piano Deliver 2022, Poste Italiane cerca professionisti con comprovata esperienza in attività di consulenza e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati individuati dai responsabili delle risorse umane saranno inseriti all’interno dei team commerciali delle Direzioni Provinciali. Il loro scopo sarà quello di garantire la gestione e la fidelizzazione della clientela Retail degli uffici postali e sviluppare il portafoglio clienti assegnato, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di budget previsti. La posizione è aperta su tutto il territorio nazionale.

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: consulenti finanziari, requisiti richiesti

Relativamente alla posizione professionale sopraccitata, i requisiti richiesti sono i seguenti:

Laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie;

Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni maturata nel settore bancario/assicurativo in ambito commerciale in attività di consulenza e vendita di servizi d’investimento e prodotti assicurativi;

Conoscenze e competenze normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti e/o distribuzione di prodotti assicurativi;

Superamento esame da promotore o consulente finanziario;

Orientamento al cliente, proattività commerciale e iniziativa, capacità di pianificazione e organizzazione della propria attività in funzione degli obiettivi commerciali; capacità di relazione con diverse tipologie di interlocutori e capacità di negoziazione; stile comunicativo chiaro e incisivo in grado di veicolare una corretta informazione e instaurare un clima di fiducia.

Inoltre, sono richieste anche le seguenti conoscenze professionali:

Conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento;

Gestione portafoglio clienti con masse pari almeno a 3 milioni di euro.

I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e avranno anche degli incentivi variabili in base al raggiungimento degli obiettivi commerciali assegnati.

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2019: giovani consulenti finanziari

Il secondo profilo professionale ricercato corrisponde a giovani laureati per consulenza in ambito finanziario e commerciale, stavolta di profilo junior.

Infatti Poste Italiane cerca giovani laureati in discipline economiche da avviare all’attività di consulenza su prodotti finanziari e assicurativi collocati da Poste. Anche in questo caso la ricerca è valida su tutto il territorio nazionale. Di seguito i requisiti richiesti:

Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio; Economia Aziendale; Economia Istituzioni e Mercati Finanziari; Scienze Bancarie e Assicurative; Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche).

Votazione finale richiesta pari o superiore a 102/110.

Inoltre sono richieste anche doti commerciali e forte orientamento verso il cliente, nonché una ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.

I giovani candidati selezionati avranno un contratto di apprendistato della durata massima di 36 mesi.

