Calendario scioperi febbraio 2019: date, orari treni e città Scioperi febbraio 2019, il calendario

Dopo un gennaio intenso su questo fronte, continuano gli scioperi dei trasporti sia a febbraio che a marzo. I blocchi riguarderanno a più riprese treni, aerei e mezzi pubblici.

Calendario scioperi febbraio 2019: tra fine gennaio e inizio febbraio

Diverse proteste si sono avvicendate nel corso del mese di gennaio e non accennano a placarsi in conclusione del mese. Infatti, gennaio termina all’insegna della protesta di oggi – 30 gennaio 2019 – che riguarderà i traghetti siciliani della Liberty Lines e durerà 24 ore e di quella dei mezzi pubblici di Catania, però, ristretta a sole 4 ore; andrà in scena dalle 9 alle 13 di domani, 31 gennaio 2019.

Non cambia la situazione a inizio febbraio. Già nel primo giorno del mese entrante è atteso uno sciopero del settore vendita e assistenza di Trenitalia. La protesta comincerà alle ore 3 del primo di febbraio e durerà fino alle ore 2 del giorno 2 febbraio. L’1 febbraio protesta, sempre per 24 ore, anche il personale della società audioguidovie della Lombardia. Stessa cosa avverrà in Abruzzo dalle 9 alle 13.

Ancora più importante ricordare lo sciopero dei responsabili del comparto aereo che durerà anch’esso per tutto l’1 febbraio. Gli aderenti risultano distribuiti su metà degli aeroporti nazionali: con tutta probabilità le conseguenze si ripercuoteranno anche sui voli previsti per il giorno successivo.

Calendario scioperi febbraio 2019: tra febbraio e marzo

Giorno 5 febbraio a incrociare le braccia per un’intera giornata i lavoratori dei mezzi pubblici di Treviso. Atteso per l’8 febbraio uno sciopero di 8 ore – dalle 9 alle 17 – dei lavoratori di Trenitalia.

Il 10 febbraio, invece, il servizio treni e metropolitane di Torino sarà sospeso a causa di una protesta per 24 ore. Due giorni dopo, si bloccheranno treni, autobus e metropolitana di Roma e le compagnie di trasporto dei Castelli Romani. Per tutto il 12 febbraio i mezzi pubblici si fermeranno anche a Napoli. Problemi dello stesso tipo si potrebbero avere a Napoli e sulle linee flegree anche il 15 febbraio.

Sempre per il 15 febbraio, il sindacato Cub ha indetto uno sciopero degli aerei; protesterà nella stessa data anche Enav. Dalle 12 alle 16 del 22 febbraio tornano a scioperare gli operatori dei mezzi pubblici catanesi. Per quanto riguarda marzo, la confederazione Usi ha indetto uno sciopero di 24 ore per tutte le categorie nella giornata dell’8.

