Scadenze fiscali febbraio 2019: Iva, spesometro e fattura elettronica Calendario scadenze fiscali a febbraio 2019

Tra adempimenti Iva, spesometro, Lipe e fattura elettronica, anche febbraio 2019 risulta un mese ricco di scadenze fiscali. Le date più ricche e importanti sono 3: in primis il 18 e il 28 febbraio, ma anche il 25 febbraio con gli elenchi Intrastat risulta una data da segnare sul calendario fiscale. Cominciamo dunque a elencare le principali scadenze di febbraio 2019, ricordando che è consigliabile consultare periodicamente lo scadenziario dell’Agenzia delle Entrate per eventuali modifiche e aggiornamenti a riguardo.

Scadenze fiscali 2019: gli adempimenti di venerdì 15 febbraio

Il primo appuntamento riguarda la fattura elettronica e in particolare l’emissione della fattura differita relativamente alle operazioni effettuate a gennaio. L’Agenzia delle Entrate riporta infatti per questa data la seguente scadenza. “Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente”. Si ricorda che nella fattura elettronica bisognerà indicare data e numero del documento di riferimento.

Scadenze fiscali 2019: gli adempimenti di lunedì 18 febbraio

Arriviamo al primo giorno importante in materia di adempimenti fiscali, ovvero lunedì 18 febbraio. Sempre restando in ambito di fattura elettronica, il 18 sarà il giorno ultimo per l’emissione delle fatture elettroniche di gennaio, più nello specifico l’adempimento riguarda i contribuenti che hanno optato per la liquidazione Iva mensile.

Lunedì 18 febbraio sarà un giorno importante anche per gli adempimenti periodici Iva, Irpef e Inps. Infatti, in questo mese la scadenza ordinaria del 16 cade di sabato e quindi slitta al primo giorno utile successivo, ovvero lunedì 18.

I titolari di partita Iva saranno tenuti al versamento Irpef riguardante i redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi a gennaio 2019 con relative addizionali comunali e regionali e redditi da lavoro autonomo corrisposti a gennaio 2019; nonché provvigioni per rapporto di commissione, mediazione, agenzia e rappresentanza, sempre con riferimento al mese precedente.

Altri obblighi fiscali riguardano il versamento dei contributi Inps e il versamento dell’IVA con riferimento al mese di gennaio 2019. Si precisa che il codice tributo per il versamento Irpef è 1040, mentre quello riguardante il versamento Iva è 6001.

Scadenze fiscali febbraio 2019: gli adempimenti di lunedì 25

Altra data importante da segnare sul calendario (fiscale) è quella di lunedì 25 febbraio, termine ultimo per presentare gli elenchi Intrastat delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti dei soggetti UE. L’adempimento è riservato ai contribuenti con obbligo mensile. Gli elenchi Intrastat sono da inviare per canale telematico all’Agenzia delle Dogane (sistema E.D.I.) o all’Agenzia delle Entrate (tramite Entratel).

Scadenze fiscali 2019: gli adempimenti di giovedì 28 febbraio

Giovedì 28 febbraio 2019 segna l’inaugurazione dell’esterometro: sono quindi da comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute a gennaio verso operatori esteri. L’esterometro è stato introdotto alla pari della fatturazione elettronica il 1° gennaio 2019. E proprio l’ingresso di quest’ultimo regime ha comportato come conseguenza l’addio allo spesometro, che però resta tra gli attori principali dello scadenziario fiscale del mese. L’ultimo giorno di febbraio sarà infatti il termine per inviare l’ultimo spesometro con riferimento al secondo semestre 2018.

AGGIORNAMENTO: la scadenza fiscale dello spesometro non è più il 28 febbraio, ma slitta al 30 aprile 2019. Potete leggere la notizia in questo articolo.

Il 28 febbraio cadrà anche il termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva con riferimento al quarto trimestre 2018. Infine, nello stesso giorno, bisognerà presentare i dati relativi alle spese funebri e a quelle sostenute per l’asilo nido al fine di fornire le informazioni necessarie per il modello 730 precompilato.

