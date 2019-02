Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile in ricaricabile a febbraio 2019 Offerte mobile a febbraio 2019

Quali sono le offerte mobile più allettanti proposte da Tim, Wind e Vodafone per il mese di febbraio 2019? Continua la guerra tra operatori telefonici a suon di minuti e soprattutto Giga. Così come continuano le promozioni finalizzate all’acquisizione di vecchi e nuovi clienti passati sotto altre compagnie. Il rapporto qualità-prezzo (anche se sarebbe meglio dire quantità-prezzo) fa come al solito la differenza. Ecco le migliori offerte mobile in ricaricabile di Tim, Wind e Vodafone di febbraio 2019.

Offerte mobile Tim febbraio 2019

Tim propone due offerte molto interessanti per questo mese. Andiamo a vederle nel dettaglio.

Limited Edition Online : 1000 minuti e 20 GB di traffico internet. Offerta esclusiva solo se si passa a Tim. Costi: 12 euro al mese. In caso di attivazione online (gratuita) 1° mese gratis. Inoltre è previsto l’acquisto della Sim al costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

: 1000 minuti e 20 GB di traffico internet. Offerta esclusiva solo se si passa a Tim. Costi: 12 euro al mese. In caso di attivazione online (gratuita) 1° mese gratis. Inoltre è previsto l’acquisto della Sim al costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Tim Extra Power: minuti illimitati e 20 GB di traffico internet. L’offerta è in esclusiva per chi passa a Tim o attiva una nuova linea. Costi: 9,99 euro al mese (in promozione per il primo anno). Dal 13° mese 12,99 euro mensili. Sarà possibile pagare sulla fattura della propria linea di casa oppure con Tim Ricarica Automatica.

Offerte mobile Wind febbraio 2019

Interessante anche la gamma di soluzioni proposte da Wind per chi vuole passare alla compagnia arancione. Eccole nel dettaglio.

Wind Smart Online Edition : minuti illimitati e 30 Giga. Attivabile online a costo 0. Prezzo: 8,99 euro al mese.

: minuti illimitati e 30 Giga. Attivabile online a costo 0. Prezzo: 8,99 euro al mese. Passa a Wind Smart Pack : minuti illimitati e 30 Giga. Incluso nel prezzo uno smartphone a scelta tra Huawei P20 Lite (40 Giga), Samsung Galaxy J6 (40 Giga) e ZTE Blade A530 (30 Giga). Attivabile fino al 3 febbraio 2019. Prezzo: 8,99 euro al mese.

: minuti illimitati e 30 Giga. Incluso nel prezzo uno smartphone a scelta tra Huawei P20 Lite (40 Giga), Samsung Galaxy J6 (40 Giga) e ZTE Blade A530 (30 Giga). Attivabile fino al 3 febbraio 2019. Prezzo: 8,99 euro al mese. All Inclusive Young : minuti illimitati, 100 sms e 30 Giga (20 Giga se si sceglie la modalità di pagamento ricaricabile). Attivabile fino al 3 febbraio 2019. Prezzo: 8,99 euro al mese.

: minuti illimitati, 100 sms e 30 Giga (20 Giga se si sceglie la modalità di pagamento ricaricabile). Attivabile fino al 3 febbraio 2019. Prezzo: 8,99 euro al mese. All Inclusive Senior: minuti illimitati e 2 Giga. Offerta dedicata agli over 60 e attivabile fino al 3 febbraio 2019. Prezzo: 7,99 euro al mese.

Offerte mobile Vodafone febbraio 2019

Chiudiamo questa panoramica sulle offerte mobile di febbraio 2019 con le soluzioni proposte da Vodafone.

Come riporta MondoMobileWeb, da martedì 29 gennaio 2019 Vodafone ha avviato una campagna Sms WinBack per convincere alcuni ex clienti selezionati a tornare. L’offerta proposta corrisponde al nome di Special Minuti 50 GB e, come è facilmente intuibile, offre minuti illimitati verso tutti e 50 GB da sfruttare sotto rete 4G. L’offerta è attivabile fino al 5 febbraio 2019 e il prezzo è di 6,99 euro al mese, anche se in alcuni casi è stato segnalato leggermente superiore (7,99 o 8,99 euro mensili).

Di seguito le offerte della serie Unlimited.

Unlimited x3 : minuti illimitati e 5 Giga. Prezzo: 11,99 euro al mese (anziché 14,99 euro);

: minuti illimitati e 5 Giga. Prezzo: 11,99 euro al mese (anziché 14,99 euro); Unlimited x4 Pro : minuti illimitati e 10 Giga. Costo: 14,99 euro al mese (anziché 19,99 €);

: minuti illimitati e 10 Giga. Costo: 14,99 euro al mese (anziché 19,99 €); Unlimited Red : minuti e sms illimitati, 1000 minuti internazionali e 25 Giga. Prezzo: 24,99 euro al mese (anziché 34,99 €);

: minuti e sms illimitati, 1000 minuti internazionali e 25 Giga. Prezzo: 24,99 euro al mese (anziché 34,99 €); Unlimited Red+: minuti e sms illimitati e Giga illimitati più 5 Giga e 500 minuti da sfruttare in roaming extra EU. Costo: 39,99 euro al mese (anziché 59,99 €).

