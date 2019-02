Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Chi è Max Verstappen

Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1.

Max Verstappen: Carriera

Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i suoi colleghi ha cominciato a correre fin dall’età di 8 anni con i kart. Dopo la vittoria di moltissimi trofei WSK tra il 2010 e il 2013, passa nel 2014 al campionato europeo FIA di Formula 3 con il team Van Amersfort Racing arrivando al terzo posto in classifica generale.

Entra così nello stesso anno a far parte del Red Bull Junior Team, programma sportivo simile al Ferrari Driver Accademy, che forma i piloti nel loro percorso fino alla Formula 1. Viene anche annunciato come pilota per la Toro Rosso per il 2015.

Max Verstappen: Esordio Toro Rosso

Già nel 2014, all’età di 17 anni e 3 giorni esordisce nelle prove libere del Gp del Giappone, presenzia anche nelle libere di Stati Uniti e Brasile. Nel 2015 diventa il pilota titolare, e al suo esordio stabilisce il record di pilota più giovane alla partenza di una gara di F1, con soli 17 anni e 166 giorni. Dopo un inizio di stagione difficoltoso Verstappen chiude le ultime gare di stagione con 6 risultati utili consecutivi. Chiude cosi il suo primo campionato del mondo al dodicesimo posto.

Max Verstappen: Anni in Red Bull

Nel 2015 comincia la stagione sempre sulla monoposto Toro Rosso con la quale corre le prime 4 gare. Dopo le buone prestazioni viene cosi promosso al team Red Bull, andando a sostituire Kvjat retrocesso in Toro Rosso. Al suo primo Gp con la scuderia austriaca, quello di Spagna, Verstappen termina in prima posizione e vince il suo primo Gran Premio. Prosegue la stagione con ottimi piazzamenti e chiude la sua prima annata con una quinta posizione nella classifica piloti.

Verstappen è molto sfortunato nella sua seconda annata in Red Bull; ben 7 i ritiri che lo costringono solamente ad un sesto posto in classifica iridata. Nel 2018 la scuderia austriaca lo riconferma e l’olandese ripaga il team con una stagione sorprendente, con ben 9 podi e 2 primi posti. Max chiude la stagione con uno splendido quarto posto in classifica iridata. La Red Bull decide perciò di riconfermarlo nel 2019.

Max Verstappen: Padre, madre e sorella.

Verstappen è sicuramente un figlio d’arte; il padre Jos gareggiò anche lui in Formula 1, più precisamente tra il 1994 al 2003. La madre belga Sophie Kumpen corse con i kart, ed è inoltre nipote di Paul Kumpen e cugina di Anthony Kumpen, anche loro ex piloti professionisti.

Jos, Sophie e la sorella Victoria seguivano sempre il giovane pilota nei box, fino a metà 2018; la Red Bull infatti, al Gp del Canada, decise di obbligare Max a presentarsi senza amici e familiari, a causa di una brutta prestazione a Monte Carlo. Così ora la famiglia Verstappen è obbligata a seguire il giovane Max solamente dalle tribune e non più dai box come faceva un tempo.

