La Porta Rossa 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming tv e replica Trama e anticipazioni La Porta Rossa 2

Il 13 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda serie de La Porta Rossa. La fiction, nata dai romanzi di Carlo Lucarelli, vede ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di protagonisti.

I telespettatori sono tenuti col fiato sospeso dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. È con La Porta Rossa 2 che entreremo, infatti, nel vivo della narrazione.

La Porta Rossa 2: trama, dove eravamo rimasti

Lino Guanciale e Gabiella Pession, vestono i panni dell’ispettore Leonardo e Anna, sua moglie. Durante la prima stagione, Vanessa, una giovane medium, confessa all’ispettore di aver la capacità di parlare con i morti.

Leonardo Cagliostro quella sera stessa, però, perde la vita. Prima di lasciare definitivamente il mondo dei vivi, alle soglie della Porta Rossa gli appare una visione. Sua moglie Anna è in pericolo. L’uomo resterà dunque sulla terra, sotto forma di spirito, per aiutare Vanessa a scoprire chi e per quale motivo lo abbia ucciso. Più di tutto, però, Leonardo ha a cuore la vita di Anna.

La Porta Rossa 2: anticipazioni seconda stagione

La seconda stagione de La Porta Rossa si preannuncia ricca di colpi di scena. I dodici episodi, suddivisi in sei puntate, sono ancora una volta ambientati a Trieste. Nel cast, inoltre, si riconfermano Gabriella Pession, Lino Guanciale e la giovane Valentina Romani.

La morte di Leonardo è legata a quella della studentessa Ambra Raspadori, vittima di una nuova droga sintetica. Durante l’ultimo episodio della prima stagione, Anna aveva capito di non potersi fidare dei colleghi di suo marito.

Anna non crede, inoltre, alle parole di Vanessa, considerandole le menzogne di una diciassettenne orfana in cerca di attenzione. Leonardo, nel frattempo, comprende che non è ancora arrivata l’ora di andarsene, nonostante abbia finalmente scoperto i responsabili della morte di Ambra.

