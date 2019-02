Ed Sheeran tour 2019: date in Italia e chi è a Sanremo 2019 Tour Ed Sheeran e date in Italia

Il 26 agosto 2019 terminerà il Divide, tour di Ed Sheeran iniziato nel marzo 2017. Sulle note di Perfect, Happier e Shape of you, il celebre cantautore tornerà in Italia per fare tappa a Roma, il 16 giugno e a Milano il 19 giugno.

Il quinto album, seguito di X, ha raggiunto un successo planetario e numerosi fan non stanno più nella pelle per le uniche due tappe italiane.

Ed Sheeran tour 2019: tappe in Italia e in Europa

Sul palco, per il finale del tour, Ed Sheeran non sarà da solo. Zara Larson, The Darkness e James Boy apriranno i suoi concerti nelle migliori capitali europee.

Questo che sta per entrare nel vivo è il terzo concerto del cantautore britannico. Oltre alle due uniche tappe italiane, durante il tour estivo Ed Sheeran si esibirà anche in molte altre città europee.

Egli volerà dalla Germania, alla Francia. Dalla Repubblica Ceca alla Danimarca, passando per la Russia.

Ed Sheeran tour 2019: date Firenze Rocks, Visarno Arena

Ha fatto discutere non poco, inoltre, la presenza comunicata di Ed Sheeran al Firenze Rocks, che si terrà il 14 giugno. Il celebre festival, che si tiene ogni anno nella Visarno Arena, ospita infatti cantanti Rock, accogliendo qualsiasi sfaccettatura di questo genere musicale.

Le note leggiadre e romantiche del Pop del cantautore britannico, dunque, hanno scatenato l’ira dei rockettari italiani, i quali non si sarebbero mai aspettati la sua presenza lì. Nonostante questa piccola novità, però, i biglietti per il Firenze Rocks sono andati già a ruba, a riprova del fatto che la musica, qualunque essa sia, riesce davvero ad unire chiunque,

L’evento musicale terminerà il 16 giugno, con l’attesissima esibizione dei The Cure, in contemporanea con il concerto di Ed Sheeran a Roma.

