Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo

Sul tema pensioni si riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione “Cittadini in cammino”. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà una misura che va a cancellare la riforma che porta il suo nome e che tanto è stata contestata da questo governo, e da Salvini in particolare. I principali punti deboli di questa misura sono infatti la sua temporaneità e il mancato patto intergenerazionale, che avrà conseguenze importanti sui giovani di oggi e dunque i pensionati di domani.

Pensioni ultime notizie: Elsa Fornero a Civitanova

Elsa Fornero è stata spesso sulla graticola per aver attuato una riforma delle pensioni in una situazione d’emergenza, e soprattutto in soli 20 giorni. Come riporta CronacheMaceratesi, l’incontro è stato organizzato dal presidente dell’associazione “Cittadini in cammino”, l’ex rettore dell’Università di Camerino Flavio Corradini. Che ha voluto puntualizzare come lo scopo dell’incontro non sia convincersi che la riforma Fornero fosse la migliore, bensì avere gli strumenti per comprendere e acquisire quindi maggiore consapevolezza e motivazione.

Pensioni ultime notizie: Elsa Fornero, “Mia riforma strumentalizzata”

Da qui la parola alla Fornero, considerata una tra le “persone portatrici di conoscenza” di cui si ha oggi bisogno, soprattutto per capire le dinamiche complesse che ruotano attorno a un sistema troppo volte semplificato. La Fornero è tornata dunque sul suo libro “Chi ha paura delle riforme” (2018), incentrato su quella riforma che oggi è sulla bocca di tutti. Ma che a quel tempo “fu spiegata male e strumentalizzata”. Infatti, “il sistema pensionistico è un patto fra generazioni, l’Italia nel 2011 era nel baratro. Se non avessimo fatto la riforma delle pensioni quel patto intergenerazionale si sarebbe rotto con conseguenze devastanti”.

Pensioni ultime notizie: Elsa Fornero su Quota 100, ecco cos’ha detto

La contestatissima Legge fu scritta in circa 20 giorni. Questo il tempo massimo concessole dal premier Mario Monti. “Conoscevo molto bene la materia, ma un conto è conoscere, un altro è prendere provvedimenti che hanno un impatto contro la vita delle persone”.

Quindi un intervento su Quota 100 e sulle misure dell’attuale governo è logica conseguenza. Quota 100 è infatti “un provvedimento temporaneo in materia di pensioni che porterà delle conseguenze difficili da gestire”. Ma che soprattutto non cancella affatto la sua riforma. Infine, un’importante riflessione sul Paese e sulla sua economia. “Un Paese che pure ha lavoro, produttività e welfare non cresce se non vi è coesione sociale. Con l’odio, il risentimento e le divisioni, il Pil scende. Gli economisti mi smentiranno, ma io, più passa il tempo, più sono certa di questo”.

